Da 33-årige Andrea Zamperoni ikke dukkede op på arbejde mandag, vidste hans kolleger med det samme, at noget var galt.

Chefkokken på en af New Yorks mest populære restauranter var aldrig tidligere blevet væk fra jobbet på den måde, så derfor slog de straks alarm.

Flere dage efter blev deres bange anelser bekræftet.

Torsdag blev han fundet død på et hotel i bydelen Queens, skriver tv-stationen NBCnews.

'Vi har desværre erfaret, at Andrea Zamperoni, et højt respekteret og elsket medlem af Cipriani-teamet i mange år, som blev meldt savnet søndag, er blevet fundet død,' lyder det i en udtalelse fra restauranten Cipriani Dolci.

'Vi stoler på, at NYPD (politiet i New York, red.) vil kaste alle kræfter ind i efterforskningen og bringe klarhed over denne tragiske situation.'

Zamperoni arbejdede på Cipriani Dolci, en restaurant og bar, der ligger på en balkon i Grand Central Station. Et sted, der er populær både blandt new yorkere og turister.

Chefkokken blev meldt savnet af sine kolleger mandag, men allerede søndag blev hans italienske mor bekymret, da han ikke besvarede hendes daglige opkald.