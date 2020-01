Selvom den danske afdeling af rejsekoncernen TUI ikke sender kunder til Kina, så følger man situationen i landet tæt.

Det sker som en konsekvens af, at den frygtede coronavirus, som har slået mindst 26 personer ihjel, har spredt sig til de omkringliggende lande.

Man er dog ikke bekymret for sine kunder i eksempelvis Thailand hos TUI.

Det fortæller TUIs pressechef i Danmark, Mikkel Hansen, til B.T.

»Vi følger situationen 24-syv. Og vi har oplevet, at bekymrede folk ringer ind. Men vi forholder os til, hvad Udenrigsministeriet råder til. Og her fraråder man ikke rejser til Thailand,« siger Mikkel Hansen.

Han henviser til, at Udenrigsministeriets Borgerservice i skrivende stund ikke advarer mod rejser i eksempelvis Thailand eller Vietnam som konsekvens af coronavirus.

Hos netop Udenrigsministeriets Borgerservice opdaterer man løbende sine rejsevejledninger til diverse lande.

Når det kommer til situationen i Kina, henvises der dog til de danske sundhedsmyndigheder for opdateringer.

Coronavirus: Symptomer Feber og hovedpine

Hoste – og øget sekret (slim, red.) ved hoste

Influenzalignende smerter i kroppen

Åndenød eller vejrtrækningsbesvær

For folk med et svagere immunforsvar, kan virussen ramme de nedre luftveje og give lungebetændelse eller bronkitis. Der går cirka syv til ti dage fra smitte til sygdom. Kilde: Odense Universitetshospital, Sundhedsstyrelsen, AFP.

Hos TUI følger man også situationen tæt. Og hvis den skulle udvikle sig, er man klar til at tage sine forholdsregler, fortæller Mikkel Hansen.

»Vi holder os løbende opdateret, og skulle der ske ændringer, som betyder, at vi skal reagere, så gør vi naturligvis også det. Men det ser vi ingen grund til, som det er nu.«

Krisen i forbindelse med udbruddet af coronavirus har betydet, at byer som Wuhan, hvor udbruddet begyndte, Beijing og Shanghai mere eller mindre er lukket ned.

Det er i et forsøg på at forhindre virus i at sprede sig.

Alligevel er coronavirus blevet fundet i 29 af Kinas 31 provinser så vidt.

Også lande som Thailand, Vietnam, Singapore og USA har haft bekræftede tilfælde af den frygtede virus, der kan sammenlignes med en slags influenza, og som er i familie med SARS.

Tilbage i 2002-2003 oplevede Sydøstasien og Kina et stort udbrud af SARS. Her omkom 774 personer, mens mere end 8.000 personer blev smittet.

Så vidt har 26 personer mistet livet i forbindelse med det nylige coronavirusudbrud, mens mere end 800 personer er blevet ramt.