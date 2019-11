McDonald's topchef har haft en affære med en medarbejder. Det har kostet ham jobbet.

Steve Easterbrook, administrerende direktør for McDonald's, blev fredag fyret skriver Wall Street Journal.

Bestyrelsen bag den multi-internationale burgerkæde besluttede fredag, at fyrer den øverste direktør. Begrundelsen var, at han havde haft et forhold til en unavngiven medarbejder.

Da nyheden kom frem, styrtdykkede McDonald's aktierne.

I en e-mail, der blev sendt ud til medarbejderne søndag, beklagede den 52-årige Easterbrook sine handlinger.

Han indrømmede at havde overtrådt virksomhedens politik og skrev:

»Det var en fejl. I betragtning af virksomhedens værdier, er jeg enig med bestyrelsen i, at det er tid for mig at komme videre.«

Hans plads i spidsen for burgerkæden overtages af den 51-årige Chris Kempczinski, der i følge Wall Street Journal siger:

»Der kommer ikke noget radikalt, strategisk skift. Planen fungerer.«