Matt Moulding fortæller selv om succesen.

»Vi har skabt flere millionærer end noget andet firma i britisk histoie,« lyder det.

Og i et interview med Mirror sætter grundlæggeren af e-handelsgiganten The Hut Group tal på: 74 medarbejdere har gennem de seneste 10 år fået så mange aktier i selskabet, at de altså kan kalde sig millionærer – altså i engelske pund.

Matt Moulding fortæller også, at i alt 430 tidligere eller nuværende ansatte har fået andel i medarbejderaktierne i form af »livsændrende summer«. Og der er tale om også »lager-arbejdere og sekretærer«.

»Vi har virkelig forandret så mange menneskers liv,« siger topchefen, der også selv har fået en stor udskrivning i form af aktier og i dag har en formue på cirka 7,3 milliarder kroner.

I artiklen nævnes et par eksempler på medarbejdere, der er blevet rige af at arbejde for The Hut Group, der har sit enorme hovedkvarter ved Manchester Airport:

Der er en chaufføren, der var ansat i firmaet i mindre end to år. Han har solgt aktier for 320.000 danske kroner og har stadig aktier for en halv million kroner. Der er også en manager, der har solgt aktier for 800.000 kroner, han har stadig 4,8 millioner kroner tilbage.

Og festen er ikke slut endnu. The Hut Group blev børsnoteret i september, hvilket har fået værdien til at eksplodere yderligere.

Ifølge Mirror skal der stadig medarbejderaktier for 1,4 milliarder kroner, der endnu skal deles ud. I dag arbejder de 10.000 i The Hut Group.