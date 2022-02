Chefen for den britiske efterretningstjeneste MI6 oplyser, at man 'afslørede' den russiske præsident, Vladimir Putins, planer for Ukraine.

»Vi afslørede hans forsøg på at skabe 'false flag' – falske angreb for at retfærdiggøre hans invasion.«

Sådan skriver MI6-chefen, Richard Moore, i et tweet sent torsdag aften.

Et 'false flag' er et begreb, der bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag eksempelvis et angreb. Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for, at man selv går til angreb.

»Vi afslørede hans planer for at snigmyrde ukrainske ledere og højtstående embedsfolk,« skriver Richard Moore videre:

»Dette angreb har været længe planlagt, var uprovokeret, en grusom aggression. Ingen mængde af russisk misinformation vil nu kunne skjule det faktum for det internationale samfund.«

I sine tweets skriver Richard Moore videre, at det både var britiske og amerikanske efterretningstjenester, der afdækkede Putins planer.

Klokken 03.55 dansk tid meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-tale, at en militæroperation ville blive indledt i Donbass-regionen i det østlige Ukraine.

Det skete trods gentagne advarsler fra vestlige lande om alvorlige konsekvenser, hvis russiske soldater krydsede grænsen til nabolandet.

»Jeg har besluttet at gennemføre en særlig militæroperation ... for at beskytte folk, der er blevet tyranniseret og udsat for folkemord,« sagde Putin ifølge Reuters.

»Vi vil stræbe efter at demilitarisere og afnazificere Ukraine.«

Han tilføjede, at skulle fremmede magter finde på at gribe ind for at forhindre det russiske angreb, så ville det blive mødt med et 'øjeblikkeligt' modsvar.

Rusland har anerkendt Donetsk og Lugansk, som ligger i det østlige Ukraine, som selvstændige republikker.