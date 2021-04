Forestil dig at tjene 10,5 millioner danske kroner – om dagen. Det er de færreste, der kan prale af det, men det kan chefen for spillesiden Bet365.

53-årige Denise Coates er chef for gamlingsiden, men også en af Storbritanniens bedst betalte chefer og i løbet af det seneste år, har hun overgået sig selv. Det skriver BBC.

Gennem sin virksomhed, spillesiden Bet365, har hun tjent 469 millioner britiske pund svarende til 3,6 milliarder danske kroner. Det er så stort et beløb, at hun på nuværende tidspunkt er en af Storbritanniens bedst betalte virksomhedschefer nogensinde.

Og det går ikke ubemærket hen. For hvorvidt, det er et passende beløb at tjene for en enkelt person, bliver diskuteret.

Er det i orden, at én person tjener så mange penge?

Bet365 kalder det »passende og fair«, selvom virksomheden har haft et fald i salget i løbet af det sidste års tid. Som forsvar melder de ud, at virksomheden har undgået at fyre personale eller sætte dem ned i tid i løbet af coronakrisen.

Derimod synes tænketanken High Pay Centre, som arbejder med tilfælde og konsekvenser af økonomisk ulighed i Storbritannien, at det er »forfærdeligt ineffektivt, at én person skal opnå rigdom på den måde.«

Denise Coates grundlagde Bet365 for 20 år siden og har været en af Storbritanniens bedst betalte chefer i mange år.

For 20 år siden var spilleverdenen dog ikke ukendt for den kvindelig boss. Her overtog hun og broren nemlig farens gamlingvirksomhed.