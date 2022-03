Krigen i Ukraine risikerer at få enorme konsekvenser i store dele af verden. Især når det gælder fødevareforsyningen.

Det sagde chefen for FNs Fødevareprogram, David Beasley, i en tale til FNs Sikkerhedsråd tirsdag, skriver The New York Times.

Ifølge Beasley skaber krigen en katastrofe for det lokale landbrug i Ukraine, som vil påvirke den globale fødevare- og kornforsyning på en måde, som ikke er set siden Anden Verdenskrig.

»Vi taler om en katastrofe oven i en katastrofe,« sagde han med henvisning til, at Ukraine tidligere har været hele verdens brødkurv.

Siden krigen i Ukraine er Sikkerhedsrådet begyndt at holde ugentlige møde, hvor man især drøfter den humanitære situation i det krigshærgede land.

På denne uges møde var der fokus på fødevaresituationen, hvor man også så på de mere langsigtede konsekvenser af krigen.

Rusland og Ukraine producerer nemlig 30 procent af verdens forbrug af hvede, 20 procent af majsforbruget og mellem 75 til 80 procent af al solsikkefrøolie.

Derfor bliver konsekvensen knaphed på fødevarer og stigende priser.

Tidligere på ugen udtalte Fødevareprogrammet, at mindst 45 procent af ukrainerne står over for fødevareusikkerhed. Det betyder blandt andet, at voksne dropper måltider, for at deres børn kan få mad.

I løbet af den seneste måned er landmænd blevet soldater og er draget til fronten, i stedet for at så deres marker.

Hvis krigen i Ukraine ikke snart stopper, stiger risikoen for sult, destabilition og massemigration, understregede Beasley.

Også den amerikanske viceudenrigsminister, Wendy Sherman, talte for Sikkerhedsrådet og advarede om de langsigtede konsekvenser.

»Så længe Putin fortsætter sin krig, så længe russiske styrker fortsætter med at bombardere ukrainske byer og blokere nødhjælpskonvojer, så længe belejrede civile ikke er i stand til at komme i sikkerhed, vil denne humanitære krise kun blive værre – i Ukraine, for russerne og mennesker rundt om i verden.«