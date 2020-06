EU-Parlamentets transportudvalg sender vejpakke for bedre vilkår for chauffører til endelig afstemning.

Lastbilchauffører, som kører på europæiske veje, kan se frem til bedre hvileforhold og sikring mod løndumping gennem en EU-lovpakke på transportområdet.

Mandag har EU-Parlamentets transportudvalg sendt vejpakken til endelig afstemning i EU-Parlamentet i juli.

Den danske EU-parlamentariker Marianne Vind (S) har fulgt forløbet tæt og mener, at det er vigtigt, at chaufførerne nu snart får bedre vilkår.

- Den her vejpakke har været undervejs i mange år, så det er virkelig spændende og godt, at den nu skal til endelig afstemning.

- For det er vigtigt, at chauffører i hele Europa skal sikres bedre vilkår, uanset hvilke lande de kommer fra, siger hun.

Vind er ikke i tvivl om, at vejpakken bliver godkendt af EU-Parlamentet, når den kommer til afstemning.

Også parlamentariker Nikolaj Villumsen (EL) mener, det er på høje tid, at vejpakken bliver realiseret.

- Den situation, vi har lige nu, er helt uacceptabel. Der er slavelignende forhold på transportområdet. Det er noget, vi skal have stoppet.

- Så den her pakke er helt klart et skridt i den rigtige retning, siger han.

Vejpakken skal blandt andet sikre, at lastbilerne vender tilbage til hjemlandet hver ottende uge.

Chaufførerne har også ret til at vende hjem hver fjerde uge - og samtidigt har de krav på at overnatte uden for lastbilen i hvileperioder på arbejdsgiverens regning.

Det er især kravet om, at lastbilerne skal tilbage til hjemlandet hver ottende uge, som er blevet diskuteret i medlemslandene.

Nogle lande mener, de bliver tvunget til at køre tomme lastbiler til hjemlandet og har stillet spørgsmål om, hvorvidt det er en klimabelastning.

EU-Kommissionen har i december igangsat en konsekvensanalyse, som skal undersøge, om aftalen skaber klimaproblemer.

Analysen afventes stadig, men Marianne Vind mener ikke, der er klimaproblematikker i aftalen.

- Det er imod den klimavenlige dagsorden, at lastbiler skal køre tomme hjem, men ingen har sagt, at de skal være tomme. Jeg tænker, at alle gode vognmandsfirmaer er gode til at pakke deres lastbiler.

- Men det her handler om chaufførernes vilkår. Klimaet bliver ikke berørt af, om en chauffør får en ordentlig løn og har ret til en god seng og et bad i sin hviletid, siger hun.

Vejpakken har været undervejs siden 2017 og har splittet medlemslandene i øst og vest.

Pakken er en af de største ændringer af EU-lovgivning om vejtransport nogensinde. Den betyder, at der bliver mere ensartede EU-regler, bedre håndhævelse og mere ensartede konkurrencevilkår.

