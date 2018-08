Et canadisk entreprenørfirma har fyret den chauffør, som blev set - og filmet - køre bevidst ind i store vandpytter for at gennembløde fodgængere i Ottawa.

»Denne person er ikke længere ansat hos Black & McDonald,« sagde firmaet søndag på dets Facebookside.

Der havde medlemmer nemlig skrevet en serie hudflettende beskeder.

Chaufføren vil ikke få nogen politisag på halsen.

»Vi betragter denne sag som afsluttet,« lyder det fra politibetjenten Mark Gatien.

»Det, arbejdsgiveren har gjort, føler vi er nok til at lære chaufføren, hvad der er ordentligt,« siger han ifølge Canada Live News.

Chaufføren blev afsløret af et dashcam i bagvinduet på en bil, der kørte ad samme vej omkring klokken tre om eftermiddagen i fredags.

Chaufføren på denne varebil har fået en fyreseddel for at sprøje vand på fodgængerne. Foto: Saif Khan Vis mere Chaufføren på denne varebil har fået en fyreseddel for at sprøje vand på fodgængerne. Foto: Saif Khan

Videoen, der blev delt på YouTube af brugeren 'Saif Khan', viser en hvid Ford med Black & McDonald-logoet, der sprøjter folk på fortovet til. Chaufførens navn er ikke blevet offentliggjort.

En talsmand for Black & McDonald bekræftede fyresedlen.

»Vi er blevet kontaktet af Ottawas politi og vi samarbejder fuldstændigt,« siger Tareq Ali.

Videoen er på YouTube foreløbig blevet set 1.648.000 gange. Den fangede opmærksomheden hos politibetjenten Mark Gatien, som bad firmaet hjælpe til med efterforskningen.

Det betød, at firmaet Black & McDonald søndag tweetede en undskyldning til alle, der var blevet ramt af chaufførens uacceptable opførsel:

»Vi gentager overfor offentligheden, at deres sikkerhed er nummer et for os. Dette individ er ikke længere ansat hos os.«