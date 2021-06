En chauffør i USA har lavet et frækt forsøg på at bruge samkørelsesbanen.

Han var nemlig alene i bilen, men prøvede at snyde med en 'falsk' passager.

Det skriver New York Post.

Reglen lyder, at ydersporet på motorvejen må kun bruges, hvis der sidder to eller flere i bilen. Sådan er det mange steder i blandt andet USA og Canada.

Og den regel vidste 20-årige Justin Kunis tydeligvis, at han brød, og forsøgte derfor at være kreativ.

Onsdag aften havde han nemlig sat en hvid maske fast på nakkestøtten på passagesædet af hans Niassan Sedan. Dette i et forsøg på at få det til at ligne, at der var en anden med i bilen.

Politiet stoppede den 20-årige amerikaner på samkørselbanerne på Long Island Expressway ved Commack. Det er en vej, som er reserveret til biler med to eller flere passagerer eller busser klokken 13-20 og igen fra 06.00-10.00.

Kunis er blevet udstedt en stævning for overtrædelse af loven.