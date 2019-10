En sovende buschauffør er sjældent en god ting, og det fik en flok fodbolddrenge fra Lystrup IF at føle natten til lørdag.

De var på vej til en turnering i Italien, da chaufføren faldt i søvn bag rattet på en motorvej i Østrig, hvorefter bussen begyndte at køre skråt over vejen.

Chaufføren blev vækket, fordi bussen ramte midterautoværnet. Det lykkedes ham heldigvis at rette op med det samme og køre til Italien med drengene og deres holdledere.

Ingen af passagererne kom til skade ved episoden, og de fleste af børnene sov og opfattede ikke, hvad der helt præcist skete.

Formanden for Lystrup IF, Susanne Pedersen, har bekræftet episoden overfor Jyllands-Posten Aarhus og fortalt, at holdlederne har taget sig af børnene, der har haft mulighed for at ringe hjem til deres forældre.

Selvom der ingen tilskadekomne var, så tager Lystrup IF stadig hændelsen meget seriøst.

»De spiller selvfølgelig i Lystrup IF og er afsted som hold fra vores klub, men turen er privat arrangeret. Vi tager det alligevel op på et bestyrelsesmøde i næste uge, for det er klart, at vi ikke bare kan lade sådan en hændelse gå forbi. Det kunne jo være endt helt forfærdeligt,« udtaler Susanne Pedersen til Jyllands-Posten Aarhus.

Nogle af forældrene herhjemme i Danmark er lidt nervøse for drengenes hjemtur fra Italien.

Det skyldes, at busselskabet Østjydsk Turistbusser stod for at køre drengene til Italien, og det er det samme selskab, der skal sørge for, de kommer hjem.

Busselskabet har sagt, at de har sendt en bus til Italien med en ny chauffør.

Udover det har Østjydsk Turistbusser ikke ønsket at kommentere på episoden fra motorvejen.

Susanne Pedersen slutter med at fortælle, at hun ingen sure henvendelser har fået fra forældre endnu.