Kunderne vil ikke opdage noget, lyder det fra fastfoodkæden Wendy's.

»Den vil være meget snakkesalig. Du vil ikke tro andet, end at du taler med en almindelig medarbejder,« som topchefen Todd Penegor udtrykker det.

Men ifølge The Wall Street Journal er der på ingen måde tale om en almindelig medarbejder.

For sammen med Google har man hos Wendy's arbejdet på at udvikle en chatbot, der skal tage mod bestillinger fra drive thru-kunder.

Det er drive thru-kunder hos Wendy's, der vil komme til at møde den nye kunstige medarbejder. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx Vis mere Det er drive thru-kunder hos Wendy's, der vil komme til at møde den nye kunstige medarbejder. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx

I første omgang vil den kunstige intelligens fra juni blive testet i en enkelt restaurant i staten Ohio.

Og en stor del af oplæringsprocessen har været, at få chatbotten til at forstå den uendelige mængde af slang, der kan blive brugt i forbindelse med bestillinger af fastfood hos Wendy's:

At en milkshake kan hedde 'shake' eller 'frostie'.

AT 'Biggie Bag' er betegnelsen for de forskellige menuer.

At pommes frites også kan hedde 'fries'.

At en junior bacon cheeseburger også bare kaldes en 'JBC'.

Og så videre. Og så videre.

Samtidig skal chatbotten lære at sortere baggrundslyde som andre passagerers snak i bilerne fra, eller bare radiostøj.

»Man skulle måske tro, at en ai ville have nemt ved at løse et problem som kunder, der kører forbi og taler til en drive thru – men det er faktisk noget af det sværeste,« som Thomas Kurian, topchef hos Google Cloud siger.

Indtil videre ser man hos Wendy's lovende muligheder i det nye samarbejde.

»Den er mindst lige så god som vores bedste kundeservicemedarbejder, og den er nok i gennemsnit bedre,« konkluderer Kevin Vasconi fra fastfoodkædens kommunikationsafdeling.

80 procent af alle ordrer hos Wendy's bliver lagt af drive thru-kunder – og chatbotten er selvfølgelig også blevet oplært i at forsøge sig med mersalg.