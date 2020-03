»Det er rædselsfuldt.«

Sådan beskriver Charlotte Sylvestersen livet i den italienske storby Milano netop nu.

Den 56-årige danske freelancejournalist og rejseleder har boet i Milano i 30 år, men på det seneste har byen slet ikke lignet sig selv.

Gaderne er tomme, cafeerne og kaffebarerne holder lukket – og folk holder sig på afstand af hinanden. Alt sammen på grund af udbruddet af coronavirus.

Italien er med 233 dødsfald og 5.883 smittede det hårdest ramte land i hele Europa. Især i Norditalien står det grelt til – så grelt, at premierminister Giuseppe Conte natten til søndag underskrev et dekret, der sætter flere end 15 millioner italienere i karantæne og medfører, at det ikke er muligt at rejse ind og ud af de berørte områder.

Mit sociale liv er gået i stå

En af de mange millioner berørte er Charlotte Sylvestersen.

»Mit sociale liv er gået i stå,« siger hun.

Ja, selv vaner, vi normalt slet ikke skænker en tanke, og helt almindelige hverdagsgøremål må man pludselig tænke over en ekstra gang – eller helt droppe.

Der er næsten ingen mennesker i gadebilledet i den italienske storby Milano netop nu på grund af udbruddet af coronavirus. Foto: Charlotte Sylvestersen

»Min lokale kaffebar, som er drevet af kinesere, lukkede allerede for 14 dage siden. Det er en stor ting her i Italien ikke at kunne komme på kaffebar og sludre med de lokale, skulle jeg hilse at sige, for det er her, folk mødes til en snak om stort og småt,« siger Charlotte Sylvestersen.

Hun plejer at mødes til kortspil med nogle mænd hver eftermiddag i den lokale bar, men nu er den også lukket. De få mennesker, der er på gaden i den norditalienske millionby, holder afstand – på grund af frygten for smitte med coronavirus. Alle de forholdsregler, folk tager og bliver pålagt, er noget af en udfordring for Charlotte Sylvestersen, der beskriver sig selv som en 'selskabspapegøje'.

»Jeg føler mig ensom og har et voksende underskud af menneskelig kontakt. Jeg savner virkelig at få et kram, et kindkys eller blot at give et andet menneske hånden,« siger Charlotte Sylvestersen i telefonen fra sin lejlighed i Milano.

Netop telefonen er blevet en af hendes eneste kontaktflader til omverdenen.

'Jeg har mistet en månedsløn'

Charlotte Sylvestersen har boet i Milano i 30 år.

»Mit sociale liv begrænser sig i øjeblikket til min mobiltelefon og de sociale medier,« siger hun.

En af Charlotte Sylvestersens bedste veninder har rykket fejringen af sin 60-års fødselsdag her i Danmark, så hun – forhåbentlig – kan være med. Et venindebesøg til påske er aflyst på grund af det nye dekret, som lukker store dele af Norditalien ned til 3. april, og et andet besøg til maj risikerer at lide samme skæbne.

Og ikke nok med det:

»Jeg har mistet en månedsløn,« siger Charlotte Sylvestersen.

Der er næsten ingen biler på vejene i Milano. Billedet er taget om formiddagen søndag den 8. marts. Foto: Charlotte Sylvestersen

Som rejseleder bliver hun nemlig ramt hårdt af det drastiske fald i antallet af turister. Det samme gælder hendes italienske kolleger, som får aflyst planlagte guidede ture 'hele tiden'.

»Folk er dybt bekymrede for økonomien. Min slagter fortalte mig den anden dag, at det her vil forfølge os i årevis. Mange frygter, det vil gå hårdt ud over turismen, som udgør omkring 12 procent af Italiens BNP,« siger Charlotte Sylvestersen.

Nu må hun gå i karantæne ligesom over 15 millioner andre i de regioner og provinser, der er lukket ned, men hvad det helt konkret betyder, svæver i det uvisse.

Stor forvirring

Premierminister Giuseppe Conte understreger, at rejser i de nedlukkede områder kræver særlig tilladelse, og at der kun tages hensyn til 'helt særlige omstændigheder'. Men hvad er det?

Karantæne i Italien Disse områder kommer i karantæne: Hele regionen Lombardiet

Provinserne Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso og Venedig

»Det nye dekret skaber stor forvirring. Må man køre med metroen? Må man besøge familie og venner ved Como-søen eller andre steder, som også er lukket ned? Lige nu ved folk ikke, hvor vidtrækkende foranstaltningerne bliver,« siger Charlotte Sylvestersen.

Hun blev selv lidt bekymret, da hun for omkring 10 dage siden blev forkølet. Da hun hverken fik trykken for brystet eller åndedrætsproblemer, mente Charlottes læge ikke, hun skulle være nervøs. Men for en sikkerheds skyld holdt hun sig på afstand af andre, indtil hun lørdag begyndte at få det bedre.

»I starten syntes nogle af mine naboer, at jeg overreagerede lidt. Det gør de ikke længere,« siger hun og slutter:

»Her er ikke panik, men folk forstår, at de nye foranstaltninger er nødvendige. De fleste retter sig efter dem, men ikke alle.«