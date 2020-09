Satiremagasin vil i forbindelse med retssag genudgive kontroversielle tegninger af profeten Muhammed.

Det franske satiremagasin Charlie Hebdo vil genoptrykke sine tegninger af profeten Muhammed. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker i forbindelse med begyndelsen på en retssag mod 14 personer, der er anklaget for at have forbindelse til angrebet mod magasinet i januar 2015.

Retssagen begynder onsdag i den franske hovedstad, Paris.

Ved angrebet på Charlie Hebdo blev 12 mennesker dræbt, herunder nogle af Frankrigs mest respekterede satirikere og tegnere.

Det var de to brødre Said og Chérif Kouachi, der trængte ind på Charlie Hebdos redaktion og åbnede ild.

Magasinet havde inden da splittet landet på grund af kontroversielle tegninger af profeten Muhammed.

Retssagen mod de 14 personer er blevet forsinket i adskillige måneder på grund af coronapandemien. Men onsdag begynder den. Der er sat retsdage af frem til den 10. november.

De to brødre bag angrebet blev dræbt af politiet nordøst for Paris, hvor de havde forskanset sig i et trykkeri.

For første gang i Frankrig vil en terrorretssag blive filmet. Det skyldes offentlighedens store interesse.

De fleste af de 14 anklages for at være tilknyttet en terrorgruppe. Der er en strafferamme op til 20 år.

Overlevende fra attentaterne i supermarkedet og på Charlie Hebdo skal vidne i sagen, der ventes at vække et af Frankrigs mørke kapitler til live igen.

/ritzau/