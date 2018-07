»Det er meget chokerende. For at være helt ærlig kunne jeg dårligt nok genkende ham. Han er ikke den Charles, jeg kender.«

Sådan fortæller broderen til den britiske mand - Charlie Rowley - der den 30. juni sammen med sin kæreste, Dawn Sturgess, blev indlagt med symptomer på at være blevet forgiftet. Senere stod det klart, at der var tale om nervegiften Novichok - den samme gift, der for omkring fire måneder siden blev brugt ved attentatet på den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter Julia i den nærliggende by Salisbury.

Mens far og datter begge overlevede kontakten med nervegiften, endte det anderledes for Dawn Sturgess, som søndag døde på hospitalet. Hun blev 44 år.

Dawn Sturgess. Foto: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE

Først tirsdag kom 45-årige Charlie Rowley til bevidsthed igen - desværre til den triste besked om, at hans partner i mellem tiden var gået bort. Charlies bror - Matthew Rowley - skyndte sig derfor at skifte emne, da samtalen drejede sig over på hende, de to talte sammen for første gang onsdag, hvor Matthew besøgte ham på hospitalet.

»Han havde sit liv med sin kæreste. Jeg ønskede ikke at gøre ham ked af det. Han blev lidt tårevædet, så jeg skiftede emne,« fortæller Matthew Rowley til The Guardian.

Broderen fortæller også, at det var chokerende at se Charlie Rowley ligge der i hospitalssengen.

»Han er vågen. Han taler, og det giver mening, men han er som et skelet. Han kunne ikke løfte sit hoved fra puden,« forklarer Matthew Rowley til The Mirror.

»Jeg har aldrig set så mange maskiner før. Der må have været seks maskiner (rundt om Charlie Rowley på hospitalsstuen, red.), og han havde virkelig mange slanger, der stak ud fra hans krop. Der var ledninger alle vegne. Det er forfærdeligt, det er svært at forstå, at det her kan ske noget sted i verden, og slet ikke i Salisbury eller Amesbury. Det er sådan noget, man kun ser i en 'James Bond'-film.«

Polititelte udenfor huset i Amesbury i det sydlige England. Foto: CHRIS J RATCLIFFE

Onsdag kom det frem, at Charlie Rowley var blevet afhørt af politiet, og det centrale spørgsmål er nu, hvordan han og Dawn kom i kontakt med nervegiften.

De to faldt om den 30. juni i Charlie Rowleys hjem i Amesbury.

Politiet troede først, at parret havde taget ulovlige stoffer. Men på grund af deres symptomer foretog man flere undersøgelser, og politiet bekræftede senere, at parret var blevet udsat for Novichok, som blev udviklet af Sovjetunionen under den kolde krig.

ARKIVFOTO fra forgiftningen af den russiske eks-spion i marts 2018. Foto: Ben STANSALL

Britisk politi arbejder ud fra den tese, at parret er kommet i kontakt med efterladenskaber fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal. Storbritannien hævder, at det var den russiske regering, der stod bag Novichok-attentatet på Skripal, som var russisk dobbeltagent, der spionerede for Storbritannien. Rusland benægter selv at have spillet en rolle i sagen.

Myndighederne har advaret beboere i Salisbury og Amesbury om, at de ikke skal opsamle genstande, som kan indeholde væsker eller gelé.