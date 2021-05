31 måneder efter Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem i udkanten af Oslo, er sagen fortsat omgærdet af mystik. Hvad skete der med hende? Hvor er hun? Og hvem står bag hendes forsvinding?

Politiets første hovedhypotese var, at den 68-årige milliardærfrue blev bortført fra sit hjem – mod sin vilje – af ukendte gerningsmænd.

Flere af hendes venner har dog en anden teori, fremgår det ifølge TV 2 Norge af en ny bog ved navn 'Lørenskog-mysteriet'.

Allerede 9. januar 2019 – første gang norsk politi på en pressekonference gik ud og fortalte offentligheden om Anne-Elisabeth Hagens forsvinding – kontaktede tre afgørende vidner politiet.

Ingen – på nær de involverede – kender 68-årige Anne-Elisabeth Hagens skæbne. Foto: Privat

Tre kvinder, som kendte Anne-Elisabeth Hagen gennem en forening, de alle var med i, og som havde set milliardærfruen blot nogle få uger før hendes forsvinding, blev kort efter pressemødet enige om at rette henvendelse til politiet.

Her beskrev vidnerne ifølge bogen, hvordan den 68-årige kvinde var 'knust' og 'trist' sidste gang, de så hende.

Anne-Elisabeth Hagen skal angiveligt have betroet sig til flere af sine venner om, at hun havde det svært i ægteskabet med sin mand, Tom Hagen, på grund af en konflikt, som var startet flere år forinden.

Ét af vidnerne, som havde kendt den 68-årige milliardærfrue i flere år, beskrev, hvordan hun aldrig havde set sin veninde på den måde før.

På et pressemøde 9. januar 2019 fortalte politiet offentligheden, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet bortført ti uger forinden. Foto: OLE BERG-RUSTEN

Anne-Elisabeth Hagen virkede angiveligt såret, men bestemt. Som en kvinde, der havde fået nok. En kvinde, der var klar til at søge om skilsmisse.

Netop derfor reagerede de tre vidner så kraftigt, da politiet pludseligt stod frem på fjernsyn og fortalte, at de mente, den 68-årige kvinde var blevet bortført, og at de mente, ukendte gerningsmænd stod bag.

»Så tilfældig er verden ikke,« sagde en af vidnerne ifølge bogen.

Det fremgår også, at vidnerne mente, det er mere sandsynligt, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt af sin ægtemand.

Teorien om et vaklende ægteskab blev bakket op af en række fund, som politiet i forbindelse med efterforskningen gjorde i parrets hjem i Lørenskog i udkanten af Oslo.

Her fandt man ifølge bogen en computer, som politiet mener tilhørte Anne-Elisabeth Hagen, hvorpå der var spor, som tyder på, at hun allerede i maj 2012 downloadede dokumenter om skilsmisse og separation.

I februar 2017 – halvandet år før forsvindingen – havde nogen i hjemmet desuden angiveligt googlet »hvordan søger man skilsmisse.«

I april 2020, mere end et år efter, at politiet fortalte offentligheden, at de arbejdede ud fra en teori om, at den 68-årige kvinde var blevet kidnappet af ukendte gerningsmænd, tog sagen en dramatisk drejning.

Tom Hagen nægter at have nogen som helst involvering i sagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi

Tom Hagen blev pågrebet og sigtet for drab eller medvirken til drab.

Politiet mener, at den 71-årige forretningsmand har planlagt kidnapningen og vildledt efterforskerne.

Tom Hagen har dog hele tiden nægtet enhver indblanding i sagen.