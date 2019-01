Meget tyder på, at den socialdemokratiske leder igen kan blive statsminister i en kommende svensk regering.

I Sverige har et flertal i Centerpartiet besluttet at bakke op om socialdemokraten Stefan Löfven som statsminister. Det oplyser partilederen Annie Löof ifølge TT.

- Et flertal har besluttet at støtte en regering med Stefan Löfven som statsminister, siger hun.

Sidst på eftermiddagen kom samme melding fra Liberalernas partitop og partiets gruppe i Riksdagen.

Liberalernas partiråd skal søndag tage den endelige beslutning om, hvorvidt partiet skal sige ja til Löfven som statsminister og ja til det aftaleudkast, de fire partier har forhandlet sig frem til.

- Jeg har tillid til Stefan Löfven, og at han holder det, som han lover, siger Annie Lööf.

Men hun understreger, at et regeringssamarbejde er en ildprøve på, hvordan socialdemokraterne ser på andre partier.

Afgørelsen i Centerpartiets ledelse og lokalgrupper åbner for en regeringskoalition mellem Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet med Löfven som statsminister.

Centerpartiet og Liberalerna, der fik henholdsvis 8,6 og 5,5 procent af stemmerne ved valget i september, har ellers hidtil været en del af Sveriges borgerlige blok, Alliansen.

Men Liberalernas partileder, Jan Björklund, mener, at det udkast til en regeringsaftale, som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna fredag enedes om, vil resultere i en mere liberal politik.

- Ja, det må man sige. Det her er en mere borgerlig politik, end Allians-regeringen gennemførte på det økonomiske område, siger han.

I det 16 sider lange aftaleudkast hedder det, at "vores partier har forskellige ideologiske udgangspunkter, men forenes for at forsvare det liberale demokratis grundsten".

Udkastet skal nu godkendes i de fire respektive partier.

Hos Centerpartiet har Annie Lööf erkendt, at det ikke er den ideelle løsning. Men at det er den bedste i betragtning af den nuværende situation.

- Som vi alle ved, har vi haft en vanskelig parlamentarisk situation i Sverige. Vi har målrettet arbejdet på at løse regeringsproblemet.

Sverige gik til valg 9. september.

Her blev Socialdemokraterna det største parti, det borgerlige Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna nummer tre.

