De er allerede i fuld gang.

Og den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan tog i december en beslutning om, at det skulle være slut og nu er de i fuld gang med at lave det om.

For hvis man som almindelig dansker skal på ferie i Tyrkiet og googler sig frem for at planlægge en ferie, er det ikke usandsynligt, at man i stedet får et billede op på skærmen af en kalkun. Da det engelske ord for Tyrkiet – Turkey – betyder nemlig kalkun.

Og at man skal dele sit navn med en fugl, der hverken er køn eller klog, har længe irriteret den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, der ønsker, at Tyrkiet skal fremstå som en stolt stormagt. Derfor har den mangeårige statsleder taget konsekvensen og beordret, at Tyrkiets internationale navn skal ændres til Türkiye.

»Türkiye repræsenterer og udtrykker på den bedste måde den tyrkiske nations kultur, civilisation og værdier,« har præsidenten udtalt.

Den beslutning blev taget i december og nu fører den tyrkiske regering en længere kampagne på de sociale medier.

Det tyrkiske dagblad Milliyet afslørede kampagnen med titlen '#SayTürkiye'.

Han opfordrede virksomheder til at bruge betegnelsen 'Made in Türkiye' i produkter bestemt til eksport.

Det er sjældent, at et land ændrer sit internationale navn.

Holland droppede for nylig udtrykket Holland som en officiel reference til staten, mens Makedonien i 2019 officielt blev Nordmakedonien, Burma skiftede i 1989 navn til Myanmar, Persien blev til Iran i 1935, I 1939 skiftede Siam navn til Thailand og I 1980 ændrede Rhodesia sit navn til Zimbabwe.