Ved CDU's første digitale partikongres nogensinde vælger 1001 delegerede Merkels efterfølger.

Forbundskansler Angela Merkels konservative kristelige demokrater i CDU indledte lørdag et stort partimøde online, hvor de skal tage det første skridt frem mod valget af en efterfølger til den siddende regeringsleder.

De 1001 delegerede, som deltager i CDU's første digitale partikongres nogensinde, skal vælge mellem tre kandidater til posten som partiformand.

Merkel træder tilbage som forbundskansler i år. Den nye partiformand, der vælges lørdag, erstatter forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (kendt som AKK) som partileder og får derved gode chancer for at blive kanslerkandidat.

Merkel kørte i 2018 AKK i stilling som sin efterfølger og var med til at sikre, at hun blev valgt som CDU-formand. Men det blev aldrig en succes. Kramp-Karrenbauer meddelte i februar 2020, at hun ville gå af som leder af partiet og ikke længere var kanslerkandidat.Det betyder, at det formelt er afløseren for hende, de 1001 delgerede ved den virtuelle kongres skal finde.

De tre opstillede kandidater er Armin Laschet, ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, tidligere CDU-gruppeformand Friedrich Merz og tidligere miljøminister Norbert Röttgen.

Merkel selv har tilkendegivet, at hun håber, partiet fortsat vil søge mod midten i tysk politik. Hun nævner ikke navne. Men det opfattes som en indirekte støtte til Armin Laschet.

Merz er ifølge nogle meningsundersøgelser favorit til at vinde valget. Han ønsker en mere højreorienteret retning, mens Norbert Röttgen også er centrumorienteret og stærk på udenrigs- og klimapolitik.

Merkel siger, at hun vil foretrække, at der bliver valgt et team frem for en enkeltperson til at sikre, at partiet bringes videre.

- Jeg håber, at der bliver valgt et hold, der tager vort stolte folkepartis skæbne i deres egne hænder og arbejder sammen med alle dets medlemmer om at finde de rigtige svar på fremtidens opgaver, sagde Merkel, da hun indledte den todages kongres fredag.

- CDU er et folkeparti i centrum. Vi søger naturligt løsninger, som balancerer konflikter væk og fremmer social sammenhængskraft, hed det videre.

Det er imidlertid ikke givet, at en ny kanslerkandidat er fundet, når kongressen er slut. Andre kanslerkandidater end den kommende partiformand nævnes hyppigt. Det gælder blandt andre Markus Söder, der leder CDU's søsterparti i Bayern, CSU.

Söder er ministerpræsident i Bayern og er blevet populær langt ud over den sydlige delstats grænser på grund af sin håndtering af coronakrisen.

Det er ventet, at CDU og CSU vælger deres fælles kanslerkandidat i marts. Tysklands næste forbundsdagsvalg er i september./ritzau/dpa