Jeg kender ikke mange, der er overbevist om Kramp-Karrenbauers stil som leder, siger kritiker i tysk parti.

Angela Merkels kristelige demokrater i CDU indleder fredag et to dage langt landsmøde i Leipzig, hvor der kan ventes murren i krogene over det tyske partis ledelse og formand Annegret Kramp-Karrenbauer.

Formanden, der ofte omtales med sine initialer AKK, har haft et uroligt første år som leder af regeringspartiet CDU. Hun afløste forbundskansler Merkel på posten som formand.

CDU har ved delstatsvalg i det østlige Tyskland tabt stemmer til De Grønne og det radikalt højreorienterede AfD. Det er sket, samtidig med at Kramp-Karrenbauer er løbet ind i flere møgsager.

I april blev hun bredt kritiseret for en malplaceret vittighed om toiletter til transkønnede. En måned senere fik hun svorne youtubere på nakken ved at angribe retten til fri tale på nettet.

- Jeg kender ikke til mange folk, som er overbevist om hendes stil som leder, siger CDU-politikeren Hans-Jörn Arp til nyhedsbureauet dpa.

CDU-parlamentarikeren Axel Fischer har sagt til avisen Main Post, at der blandt partiets medlemmer er "et ønske om nye hoveder".

Det kunne meget vel være den 64-årige advokat Friedrich Merz, som tabte sidste års kampvalg om formandsposten til Kramp-Karrenbauer. Han står længere til højre end formanden.

Han er de seneste uger for alvor tonet frem i medierne med kritik af Merkels regering, hvor også søsterpartiet CSU og Socialdemokratiet deltager.

Han ventes at gå på talerstolen for at kommentere den tale, som Kramp-Karrenbauer vil holde til de delegerede.

Det er næppe sandsynligt, at hun vil blive vippet ved denne lejlighed. Men flere partimedlemmer giver udtryk for, at der mangler en retning.

CDU's parlamentariske leder i delstaten Baden-Württenberg, Wolfgang Reinhardt, fordømmer, hvad han kalder de seneste års "radikale pragmatisme" i CDU.

- CDU har ingen antenne ude og ingen dagsorden for de store spørgsmål i vores tid, siger han.

Det er en kritik, der retter sig mod det fortsatte regeringssamarbejde med de socialdemokratiske rivaler i SPD.

/ritzau/AFP