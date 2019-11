Kramp-Karrenbauer, der har været formand for det tyske CDU i et år, går på landsmøde i kødet på modstandere.

Annegret Kramp-Karrenbauer, der har stået i spidsen for det konservative CDU i Tyskland siden sidste år, siger på parties landsmøde til de delegerede, at enten fyrer de hende, eller også støtter de hende.

Det kommer efter intern murren i det tyske regeringsparti over formanden og flere nederlag ved delstatsvalg.

- Hvis I er af den opfattelse, at det Tyskland jeg ønsker, ikke er det Tyskland, I forestiller jer, og hvis i er af den opfattelse, at den vej, jeg ønsker at gå sammen med jer, ikke er den vej, I synes er den rette, så lad os tale om det i dag og afslutte det i dag, her og nu, lyder den skarpe melding fra Kramp-Karrenbauer.

- Men kære venner, hvis I ønsker dette Tyskland, hvis I ønsker at tage denne vej sammen, så lad os rulle ærmerne op nu og her, lyder hendes opfordring til de delegerede.

De besvarer hendes tale med et syv minutter langt bifald.

Kramp-Karrenbauer afløste i december sidste år Angela Merkel som formand for CDU.

Mens hun har været leder, har CDU tabt valget til Europa-Parlamentet i maj og lidt nederlag ved to delstatsvalg i efteråret. Det har fået flere medlemmer af partiet til at lufte ideen om at skifte hende og den gamle garde ud.

Hendes tale fredag ses som et direkte angreb på Friedrich Merz, som tabte sidste års kampvalg om formandsposten til Kramp-Karrenbauer.

Han har de seneste uger været ude med kritik i medierne af sit partis politiske kurs, forbundskansler Merkel og det fortsatte regeringssamarbejde med det socialdemokratiske SPD.

