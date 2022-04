»Vi kan høre fuglene synge og se stjerner på himlen. Det oplever vi normalt ikke.«

Betragtningerne kommer fra Cathrine Mosegaard Hansen. Hun bor i millionbyen Shanghai, hvor hverdagen langtfra er, som den plejer at være.

Det står nemlig helt stille i Kinas største by. Langt størstedelen af Shanghais 26 millioner indbyggere er underlagt et delvist udgangsforbud – og en af dem er danske Cathrine Mosegaard Hansen. Hun har boet i 'Asiens New York', som hun kalder byen, i fire år.

»Der plejer altid at være larm og folk på gaden 24 timer i døgnet. Nu er der så stille, at hvis der kommer en bil kørende på vejen, så undrer man sig helt,« fortæller 30-årige Cathrine.

Hun bor i et lejlighedskompleks med sin kæreste og hans to hunde og har i 11 dage ikke måttet forlade hjemmet.

»Porten til vores lejlighedskompleks er låst, og der står sikkerhedsvagter ved porten. Det er grænseoverskridende, hvis man er dansker, fordi det aldrig ville ske derhjemme, men jeg tror, jeg er blevet vant til, hvordan de gør ting her,« fortæller Cathrine.

Myndighederne har låst lågen ind til hendes lejlighedskompleks, så beboerne ikke kan gå ud. Vis mere Myndighederne har låst lågen ind til hendes lejlighedskompleks, så beboerne ikke kan gå ud.

Og fordi man skal blive hjemme, kan det være en hård kamp at skaffe mad.

»Man går og er lidt nervøs for, om man kan få mad, men mest for drikkevand. Heldigvis har vi lige fået en kontakt, der kan give os vand på daglig basis,« siger hun og uddyber:

»Det er vigtigt at have kontakter, fordi næsten ingen butikker har åbent. Man skal bestille mad på alternativer måder, eksempelvis bestille online, hvor man skal foretage et 'gruppekøb' med sin lejlighedskompleks.«

Mange i byen er derfor desperate efter mad og drikke. Det mærker Cathrine fra kollegaer, men også fra videoer, der florerer på sociale medier, hvor folk protesterer ved at råbe ud ad vinduerne.

Selv var Cathrine hurtig til at skaffe daglige fornødenheder, da hun i sit lejlighedkompleks fik en varsling om isolationen, fem dage før den trådte i kraft.

»En anden by fik 24 timers varsel, så de nåede ikke at gå ud og købe så meget, som jeg gjorde. Jeg har snakket med en kollega, der sagde, at de er hårdt ramt, og at hun næsten ikke har noget mad derhjemme og prøver desperat at skaffe noget fra forskellige apps,« fortæller hun.

Cathrine har endnu ikke haft corona. Og hver gang det banker på døren, eller der bliver råbt over en megafon, at nu skal de bevæge sig ud på gaden og få en pcr-test, bliver hun lidt nervøs.

Her bliver Cathrine og naboerne testet. Vis mere Her bliver Cathrine og naboerne testet.

»Hvis vi får corona, har vi hørt, at der er risiko for, at ens hunde skal aflives. Det er vi vildt bange for. Og hvis man bliver testet positiv, så skal man i en 'coronacamp', som jeg vil beskrive som en indendørs koncerthal med senge og båse,« fortæller hun og fortsætter:

»En af mine veninder har været i en coronacamp, og der var op til 15.000 senge i en hal, hvor der ikke var nogen badefaciliteter, men kun toiletter og vaske.«

Foto fra en 'coronacamp', som Cathrines veninde har taget. Vis mere Foto fra en 'coronacamp', som Cathrines veninde har taget.

Trods den omfattende nedlukning, som skyldes Kinas 'zero-covid'-stategi, hvor strikse restriktioner bliver indført ved de første tegn på et smitteudbrud i en by, hvor kun sundhedspersonale og folk med særlige tilladelser må forlade deres hjem, stiger antallet af coronasmittetilfælde fortsat i Shanghai.

Det seneste døgn er der konstateret over 26.000 nye tilfælde. Det oplyser myndighederne onsdag. Hovedparten af de nye smittede viser dog ingen sygdomssymptomer.

Hvornår Cathrine igen kan forlade sin lejlighed, forsøger hun at lade være med at tænke for meget over.

»Der har været én smittesag i lejlighedskomplekset i weekenden, der gør, at vi måske først kommer ud 24. april. Når en nabo testes positiv, så bliver isolationen nemlig forlænget med 14 dage for os alle. Men jeg tager datoer med et gran salt, fordi jeg har oplevet, at folk har fået en dato, som blev lavet om til 'ubestemt tid', fortæller hun.

Cathrine Mosegaard Hansen har to hunde. Vis mere Cathrine Mosegaard Hansen har to hunde.

Onsdag advarede de kinesiske myndigheder om, at enhver, der overtræder corona-lockdownreglerne, vil blive straffet hårdt. De opfordrede desuden borgerne til at »bekæmpe epidemien med hjertet og at arbejde sammen for en sejr«. Det skriver Reuters.