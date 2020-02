180 passagerer skulle tirsdag aften være fløjet fra Tenerife til Oslo. Det skete dog aldrig, efter en bil har påkørt flyet og forårsaget en skade.

Det skriver det norske medie flysmart24.

Passagerne havde ellers taget plads i flyet. Men af uvisse årsager påkørte en cateringbil, som forsynede flyet med mad og drikke, flyet og skadede det så meget, at det ikke var i stand til at lette.

John Eckhoff, pressechef for SAS i Norge, bekræfter episoden:

»Jeg er blevet informeret om, at det var en cateringbil, der forårsagede et skade, som skal repareres i lufthavnen,« siger han og tilføjer, at de 180 passagerer er blevet indlogeret på et nærliggende hotel.

Man forventer, at flyet kan lette fra Tenerife mellem klokken 7 og 8 onsdag morgen.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

