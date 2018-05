Nyvalgt leder i Catalonien holdt fælles pressekonference i Tyskland med Carles Puigdemont.

Berlin. Den nyvalgte leder i Catalonien, Quim Torra, siger, at Madrids direkte styre over den regionale regering i Barcelona må høre op.

Quim Torra holdt tirsdag en fælles pressekonference i Berlin med Carles Puigdemont, forgængeren på posten.

- Den første prioritet for en nydannet catalansk regering er at søge dialog med Madrid, siger Torra.

Han siger videre, at han var taget til Berlin for at vise sin respekt over for Puigdemont, som han kaldte Cataloniens "legitime præsident".

- Jeg har bedt Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, om en dato og et sted, hvor vi kan indlede forhandlinger, siger Torra.

- Jeg ser mig selv som en overgangspræsident, siger han.

Det var Puigdemont, der foreslog den 55-årige Quim Torra som kandidat til at lede den næste regering i regionen, og Cataloniens parlament valgte ham som ny regional leder.

Puigdemont er nu i eksil i Tyskland og har selv afvist at blive valgt som regeringsleder igen.

Torra er kendt som en brændende nationalist, som har kæmpet ivrigt for, at Catalonien skal være uafhængig.

Valget af den nye leder blev foretaget af et splittet parlament i Barcelona. 66 medlemmer for Quim Torra, mens 65, der ikke går ind for uafhængighed i Catalonien, stemte imod. Fire parlamentsmedlemmer undlod at stemme.

Udnævnelsen af den nye leder i spidsen for den catalanske regering sætter et punktum for et halvt års magtmæssigt tomrum i regionen.

Puigdemont stod som catalansk præsident i spidsen for en folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien i efteråret 2017.

I oktober erklærede Puigdemont så på baggrund af den omstridte afstemning Catalonien for selvstændigt. Spaniens regering i Madrid og forfatningsdomstolen underkendte imidlertid dette og opløste selvstyret i regionen. Herefter rejste Puigdemont til udlandet.

Puigdemont har været tilbageholdt af tysk politi, men er blevet løsladt mod kaution. Spanien har aktiveret en europæisk arrestordre på den tidligere catalanske leder. Han afventer en tysk domstols afgørelse om, hvorvidt han skal udleveres til sit hjemland.

/ritzau/Reuters