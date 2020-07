Efter en stigning i antallet af tilfælde af coronavirus i regionen vil myndighederne indføre krav om maske.

Cataloniens regering vil gøre det obligatorisk at bære ansigtsmaske udendørs for at bremse smitten med coronavirus.

Det siger talskvinde Meritxell Budo på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Påbuddet kommer, efter at myndighederne i regionen har registreret mere end 1000 nye tilfælde af coronavirus siden starten af juni.

Det stigende antal coronasmittede fik lørdag myndighederne til at placere omkring 210.000 mennesker i lockdown i området omkring byen Lerida vest for Barcelona.

I Spanien skal borgerne lige nu kun bære ansigtsmaske udendørs, hvis det er umuligt for dem at holde halvanden meters afstand til andre.

Men de catalanske myndigheder vil gøre ansigtsmasken obligatorisk uanset hvad.

- Vi har bemærket, at brugen af masker er faldet en smule. Så der er måske brug for at stramme op på reglerne, siger Meritxell Budo ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun tilføjer, at detaljerne omkring forslaget skal godkendes på et møde i lokalregeringen i Catalonien onsdag.

/ritzau/