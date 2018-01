Parlamentsformand i Barcelona kalder Puigdemonts kandidatur for "absolut legitimt".

Berlin. Formanden for Cataloniens parlament nominerede mandag Carles Puigdemont til posten som regionens præsident.

Nomineringen sker i forlængelse af valget i Catalonien i december, hvor separatistiske partier endnu engang vandt et absolut flertal i det regionale parlament i Barcelona.

Parlamentsformanden Roger Torrent siger, at Puigdemonts kandidatur er "absolut legitimt", selv om separatistlederen står over for at blive retsforfulgt for den rolle, han har spillet i Cataloniens kamp for uafhængighed.

/ritzau/AFP