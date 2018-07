De nye ledere i Spanien og Catalonien vil indlede dialog. Det er første gennembrud i det anstrengte forhold.

Madrid. Der er fortsat ikke enighed om selvbestemmelse for den nordspanske region Catalonien.

Men der er enighed om en lang række andre emner, efter Spaniens nye premierminister, Pedro Sánchez, og den ligeledes nye leder af Cataloniens regionale styre, Quim Torra, mandag mødtes for første gang.

Torra beskriver mødet som "langt, oprigtigt og med en ærlig dialog", og han siger, at han følte sig "lyttet til".

Der var imidlertid dybe meningsforskelle om hans forslag om en ny folkeafstemning om catalansk uafhængighed som en vej ud af krisen, tilføjer han.

Torra understregede, at Catalonien "ikke opgiver" håbet om selvstændighed.

- Cataloniens ret til selvbestemmelse må respekteres, hvis der skal komme en politisk løsning, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Premierminister Sánchez mindede sin gæst om, at selvstændighed strider mod den spanske forfatning, oplyser vicepremierminister Carmen Calvo efter mødet.

- Vi har en forpligtelse til at forsvare den forfatningsmæssige orden, siger hun.

- Vi ved, at der findes et politisk projekt om uafhængighed i Catalonien, men Catalonien kan stadig forbedres på mange måder, som er opnåelige.

Hun tilføjer, at de to ledere er "enige om at genetablere et bilateralt udvalg", hvor drøftelserne kan fortsætte.

Mødet ses som første skridt på vej mod at genoptage dialogen mellem regeringen i Madrid og styret i Catalonien, som sidste år forsøgte at opnå selvstændighed.

Siden da har forholdet mellem regeringen i Madrid og styret i Barcelona været yderst anstrengt.

Men på mandagens møde tilbød Sánchez igen at lade en række beslutninger blive lagt tilbage til regionalstyret i Barcelona, herunder sundhedsydelser og fattigdomsbekæmpelse.

Mødet sluttede med en gåtur i haven omkring Moncloa-slottet, som er regeringens sæde. Det ville have været utænkeligt for lidt over en måned siden, da den konservative Mariano Rajoy var premierminister.

Forud for mødet er seks af de ni catalanske ledere, som hidtil har siddet fængslet i Madrid, blevet overført til Catalonien.

Torra og Sánchez ventes at holde endnu et møde senere på året i Barcelona.

/ritzau/AP