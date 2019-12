Den catalanske præsident straffes for ikke at fjerne separatistiske symboler fra bygninger under valgkamp.

Cataloniens præsident, Quim Torra, er torsdag blevet kendt skyldig i ulydighed og tildelt et forbud mod at bestride offentlige poster i 18 måneder.

Dommen er afsagt af Cataloniens øverste domstol.

Den træder kun i kraft, hvis den spanske højesteret finder frem til samme afgørelse. Det kan ifølge nyhedsbureauet AFP tage flere måneder. Foruden forbuddet får han også en bøde på 30.000 euro - knap 250.000 kroner.

Quim Torra er dømt for at have afvist at fjerne separatistiske symboler fra offentlige bygninger i forbindelse med det spanske valg i april.

Valgmyndighederne gav i marts Torra ordre til at fjerne symbolerne for at respektere loven om institutionel neutralitet forud for et valg.

De var især imod et banner uden for den regionale regerings hovedkvarter, hvorpå der stod: "Frihed for politiske fanger og personer i eksil".

Den regionale regering ignorerede to påbud med tidsfrister om at fjerne det.

I retten i november forklarede Torra, at han ikke respekterede ordren fra valgmyndighederne om at pille banneret ned.

- Eller sagt på en anden måde modsatte jeg mig det.

Hvis Spaniens højesteret er enig med den catalanske domstol, kan det udløse nyvalg i den nordøstlige spanske region.

Catalonien afholdt den 1. oktober 2017 en folkeafstemning om løsrivelse fra det øvrige Spanien. Afstemningen var på forhånd erklæret forfatningsstridig af den spanske forfatningsdomstol.

Afstemningen udløste en af de værste politiske kriser i Spanien i mange år.

/ritzau/AFP