Spanske myndigheder undersøger, om Carles Puigdemont brød terrorlovgivning efter forsøg på løsrivelse.

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont mistænkes for at have overtrådt Spaniens terrorlovgivning i forbindelse med aktiviteter, som fandt sted efter Cataloniens forsøg på løsrivelse fra Spanien i 2017.

Det oplyser den spanske højesteret.

Domstolen har iværksat en efterforskning af sagen. Efterforskningen skal klarlægge, hvilken tiltale der kan rejses mod Puigdemont.

Konkret drejer sagen sig om terroraktiviteter, der skal være begået sammen med eller som en del af den catalanske protestgruppe Demokratisk Tsunami.

Gruppen iværksatte en række protester, efter at 13 ledende personer fra den catalanske separatistbevægelse blev idømt fængselsstraffe i 2019.

Blandt andet stod Demokratisk Tsunami bag en blokade af lufthavnen i den spanske storby Barcelona samme år. Flere tusinde aktivister deltog i blokaden, som førte til, at flere end 100 flyafgange blev aflyst.

Aktivisterne kom i kampe med politiet, og 115 blev såret.

Den spanske højesteret skriver i en udtalelse, at efterforskningen af Carles Puigdemont vedrører "gadeterrorisme".

Separatisternes protester i 2019 havde ifølge domstolen til formål at "undergrave lov og orden" og "skabe en følelse af terror i befolkningen eller i dele af befolkningen".

Puigdemont stod i 2017 i spidsen for Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien. Inden da organiserede han som selvstyrepræsident en folkeafstemning i Catalonien om netop løsrivelse.

Den blev erklæret forfatningsstridig af Spaniens regering, men Puigdemont gennemførte alligevel afstemningen.

Da et flertal stemte for løsrivelsen, vedtog lokalparlamentet i Barcelona en uafhængighedserklæring.

Den blev erklæret ugyldig af styret i Spaniens hovedstad, Madrid. Herefter flygtede Puigdemont ud af landet. Han lever i dag i eksil i Belgien.

/ritzau/AFP