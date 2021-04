Efter årtier som højt placeret medlem af kommunistpartiet overlader Raul Castro tøjlerne til yngre loyalister.

Den 89-årige cubanske leder Raul Castro giver nu stafetten videre til yngre kræfter, der er "fulde af passion og antiimperialistisk ånd".

Det bekræfter han i en tale fredag på det cubanske kommunistpartis kongres i Cubas hovedstad, Havana.

Præsident Miguel Díaz-Canel er kørt i stilling som ny førstesekretær for partiet. I Cuba er det manden på denne post, der har magten.

Den 60-årige Díaz-Canel skal som repræsentant for den nye generation tage over efter den sidste af Castro-brødrene, hvis æra dermed er slut.

I sin tale fredag siger Raul Castro, at han har den store fornøjelse af at overdrage ledelsen i partiet til kammerater, der gennem årtier har arbejdet sig op i partiet.

- Jeg har en glødende tro på mine landsmænds styrke og eksemplariske karakter og forståelse, siger Castro i talen.

Flere hundrede deltager i kongressen, som også bliver sendt i uddrag på cubansk tv.

Raul Castros afgang som leder af kommunistpartiet er også den endelige afslutning på årtier med brødrene Castro.

Rauls bror, Fidel Castro, stod i spidsen for kommunisterne, da de i 1959 væltede diktatoren Fulgencio Batista og hans regime.

Efter revolutionen blev Fidel Castro den mangeårige leder i Cuba og en lige så mangeårig torn i øjet på USA lige nord for den kommunistiske stat.

Raul Castro har i flere årtier haft højtstående stillinger i partiet og regeringen.

På grund af sygdom måtte Fidel i 2006 overlade sine lederposter til sin fem år yngre lillebror. To år senere blev Raul formelt valg til leder.

Fidel Castro døde i 2016 som 90-årig.

I juni fylder Raul selv 90 år.

- Så længe jeg lever, vil jeg være klar med min fod i stigbøjlen for at forsvare fædrelandet, revolutionen og socialismen, understreger Raul Castro i sin sidste tale som partisekretær fredag.

Mens han kritiserer USA for at føre "økonomisk krig" mod Cuba, opfordrede han samtidig sine efterfølgere til at føre en "respektfuld" dialog med den magtfulde nabo mod nord.

Dog ikke uden at glemme "revolutionens og socialismens principper", formaner den afgående Castro.

/ritzau/Reuters