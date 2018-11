B.T. i Californien: Først var Carsten Guldberg og Ole Sandner få meter fra masseskyderiet på en bar i den sydcaliforniske by Thousand Oaks. Cirka 24 timer senere blev de evakueret fra deres hotel på grund af de voldsomme brande, der hærger Californien.

Det har været en række intense dage for danske Carsten Guldberg og Ole Sandner, der forrige onsdag ankom til byen Thousand Oaks nordøst for Los Angeles. Hvad der skulle have været en hyggelig blanding af ferie og forretningsrejse for de to venner, blev allerede samme nat forvandlet til et sandt mareridt.

»Vi blev vækket til lyden af helikoptere, og da vi kiggede ud af vinduet, kunne vi se udrykningskøretøjer og nyhedsvogne overalt. Vi fandt hurtigt ud af, at det handlede om et masseskyderi på Borderline Bar & Grill, der lå mindre end 500 meter fra vores hotel,« fortæller Carsten Guldberg.

12 mennesker blev dræbt af under det blodige skyderi på countrybaren Borderline Bar & Grill, hvor gerningsmanden, Ian David Long, også tog livet af sig selv.

Foto: Carsten Guldberg Vis mere Foto: Carsten Guldberg

Carsten Guldberg, som til daglig bor i Danmark, har tidligere boet en årrække i Thousand Oaks, og han har besøgt Borderline Bar & Grill adskillige gange. At han og Ole Sandner ikke selv besøgte stedet bare få timer forinden skyderiet, kan de takke Oles jetlag for.

»Lige inden vi ankom til vores hotel ved ni-tiden om aftenen, foreslog Carsten, at vi gik over og fik en burger og en Budweiser. Men eftersom jeg var for træt, valgte vi at tage direkte hen til vores hotel,« siger Ole Sandner.

Kun få timer efter det tragiske masseskyderi blev Thousand Oaks ramt af endnu en ulykke.

Byen var nemlig et af de områder, der blev først ramt af nogle af de mange brande, der har hærget Californien de seneste dage.

Foto: Sara Madsen Vis mere Foto: Sara Madsen

Derfor begyndte myndighederne allerede morgenen efter skyderiet at evakuere flere dele af Thousand Oaks, og for Ole Sandner og Carsten Guldberg betød det også, at de måtte pakke deres tasker, forlade deres hotel og overnatte et andet sted.

»Det var helt surrealistisk. Tænk, at alt det her skete inden for 24 timer. Først skyderi i en by, der er en af de sikreste og mest fredelige i landet, og så de her vanvittige brande,« siger Carsten Guldberg.

Han og Ole Sandner var dog kun evakueret en enkelt nat, inden de kunne vende tilbage til deres hotel, men de to danskere oplevede også flammernes hærgen helt tæt på.

Ole Sander har base i Holland, mens Carsten Guldberg til daglig bor i Danmark. De to venner var på en kombination af forretningsrejse og ferie, da de oplevede både masseskyderi og storbrande på allernærmeste hold.