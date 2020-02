Vi kan dagligt følge med i coronavirussens udvikling, mens vi trygt sidder under danske himmelstrøg og bekymrer os over kriller i halsen og snøftende næser.

Men hvordan er det at have en hverdag i det land, hvor selve epidemien raser og dræber adskillige mennesker hver eneste dag?

Det kan mere end en milliard kinesere svare på, og det kan danske Carsten Toft Jensen også.

Han er gift med en kinesisk kvinde, og har siden 8. januar befundet sig sammen med hende i den sydøstlige by Guilin i Kina.

Det vil med andre ord sige, at han har oplevet den seneste måned på tæt hold, hvor det i begyndelsen af januar var en virus, man dårligt kendte til uden for de kinesiske grænser, og frem til i dag, hvor hele kloden er i beredskab og frygter, at coronavirussen udvikler sig til en decideret pandemi.

Og Carsten har i den grad mærket udviklingen.

»Det er fuldstændig vanvittigt. Min kones familie er i panik, og jeg kan jo dårligt hoste én enkelt gang, før jeg skal have varmt vand og have maske på. Det er gået over gevind,« siger den 65-årige mand over en Skype-forbindelse til B.T.

Carsten fortæller, at han mere eller mindre hver eneste dag går en lang tur i Guilin ved byens flod, og her vurderer han, at omkring 80 til 90 procent af alle kineserne går rundt med masker på.

Derudover beretter han også, at der eksempelvis står vagter med infrarødscannere, som tjekker folks temperaturer, ved et af byens nye storcentre.

Selv er han ikke bange for at blive ramt af virussen, og faktisk er han træt af, at det, han selv kalder for »hysteri«.

»Folk er helt hysteriske herhenne. Vi har haft cirka 200 tilfælde her og omkring 15 døde, men de har jo været gamle, så jeg synes, at de går for meget i panik. Min kones familie ville ikke deltage i nytårsfesten hernede, fordi de er bange, så vi har været samlet her i vores lejlighed. Det er en overreaktion,« vurderer Carsten.

Carsten rejser hjem til sit hjem i Hobro i begyndelsen af marts, og der er allerede planer om, at han skal forsøge at få en opholdstilladelse til den kinesiske kone, der gerne vil bo i Danmark.

560 personer har mistet livet til coronavirussen, og mere end 24.000 meldes smittet på verdensplan.