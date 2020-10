Carsten Krogh bor i den amerikanske stat Georgia, der har stemt overvejende republikansk ved alle præsidentvalg siden 1996.

Den 48-årige dansker har endnu ikke amerikansk statsborgersskab og er derfor ikke selv stemmeberettiget, men efter 20 år i USA er han er overbevist om, at Donald Trump bør vinde præsidentvalget 3. november.

Hans reformer har på mindre end fire år resulteret i en fantastisk økonomi, et opsving på jobmarkedet, ny fængselsreform, mulige fredsaftaler i Mellemøsten og internationale handelsaftaler, opremser Carsten Krogh.

»Ja, Trump siger tingene på en anden måde, og nogle gange siger han også nogle tossede ting. Men det har Bush, Clinton og Biden også gjort gennem årene.«

Carsten Krogh er opvokset på Sydsjælland, og efter at han tog en bachelorgrad i business i USA, har han i en årrække solgt skudsikre veste, skjolde, visirer og hjelme til de lokale politi-og sheriffmyndigheder i Georgia.

Når han har tid, engagerer han sig ofte i tidskrævende, politiske diskussioner på internettet.

Gerne på danske mediers Facebook-profiler, hvor han forsøger at nuancere debatten, men han oplever tit voldsomme reaktioner fra sine politiske modstandere.

»Jeg bliver kaldt 'tosset Trumpet' eller racist eller spurgt, om jeg også går med sølvpapirshat (et ord, der ofte er forbundet med konspirationsteoretikere, red.),« fortæller Carsten Krogh.

Han er ærgerlig over den modtagelse, hans debatindlæg som regel får.

»Venstreorienterede gør altid et stort nummer ud af, at de er så tolerante, men når man kommer med en anden mening, er det åbenbart småt med tolerancen.«

Han tror, den grove tone afholder mange fra at sige deres mening, og ærgrer sig over, at der ikke er plads til en politisk midte, men at debatten er blevet så polariseret og anklagende.

»Så snart man forsvarer Trump, bliver man sat i en bås helt ude til højre, men der hører jeg ikke til. Jeg er hverken imod abort eller ægteskab mellem samme køn, ligesom jeg også mener, at det er for nemt at få våben i USA, og at vi skal værne om miljøet.«

Carsten Krogh ser faktisk slet ikke sig selv som hverken demokrat eller republikaner, og hans drømmepræsident ville rumme et mix af Trumps politik, Obamas talegaver, Reagans ro og John F. Kennedys popularitet.

Men som USA er i dag, er Carsten Krogh altså overbevist om, at Donald Trump er manden, der kan styrke USA.

»Han er ikke perfekt, og der er ingen tvivl om, at han har sin egen måde at kommunikere på, ligesom han heller ikke er den mest veltrænede teleprompter-oplæser. Men han er ikke politiker. Han er forretningsmand, og for mig at se er han den bedste kandidat lige nu. Selv om vi står overfor mange forskellige udfordringer, er økonomi, sikkerhed og jobs stadig det vigtigste for den almindelige amerikaner.«

Til daglig sælger Carsten Krogh skudsikre veste, skjolde, visirer og hjelme til de lokale politi-og sheriff-myndigheder i Georgia.

Carsten Krogh forstår godt, det kan være svært for danskere at forholde sig til amerikansk politik eller livet i staterne.

Men han mener ikke, at hverken folk eller medier har givet Trump en ærlig chance. I stedet er han blevet forfulgt af ureelle anklager, siden han tilbage i 2015 tog den berømte tur ned af en rulletrappe og erklærede sit præsidentkandidatur.

»Folk sidder derhjemme og prøver at sammenligne Danmark med USA, men det kan du ikke. Her er mere end 330 millioner mennesker og millioner af illegale immigranter.«

Carsten Krogh satte pris på den danske velfærdsstat, da han boede i Danmark, men værdsætter også de muligheder, systemet giver ham i USA – også selv om han skal betale for sundhedsforsikring og uddannelse til sine børn.

»Det giver mig nogle flere valgmuligheder og giver mig mere kontrol over mit liv og mine penge, og det er ikke en holdning, der gør mig ikke til egoist, som mange danskere mener,« fastslår han.

»Pudsigt nok mener mange amerikanere jo tværtimod, at et folk med socialistisk grundsyn er egoister, fordi de forventer at alt bliver betalt for dem. Det er lidt af et paradoks,« smågriner han og understreger, at der altid skal være plads til at hjælpe dem, der har brug for hjælp.

»Men vi har jo allerede et socialt sundhedssystem for både ældre, folk med lav indtægt og veteraner. Det kører godt nok ikke optimalt, og det kan sagtens blive bedre, men intet system er perfekt. Heller ikke Danmarks. Der vil altid være huller.«

