Hun gik over til Donald Trumps advokat efter afslutningen på retssagen.

Han strakte sin hånd frem mod Tacopina.

Hun sagde bare: 'Han gjorde det, og du ved det.'

Sådan fortæller E. Jean Carroll, der tirsdag fik rettens ord i New York for, at Donald Trump havde begået et seksuelt overgreb mod hende.

Foto: BRENDAN MCDERMID

Hun siger det i et interview til NBC News, da hun bliver spurgt om, hvad hun ville sige, hvis hun kunne tale direkte til Donald Trump.

Den tidligere præsident blev frikendt for voldtægt, men skal betale cirka 34 millioner kroner til Carroll for det seksuelle overgreb og æreskrænkelse, da han har kaldt hende for en løgner.

Caroll havde anklaget Trump for at have voldtaget hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan midt i halvfemserne.

Dommen faldt ved en civil domstol i New York, hvor der ikke er mulighed for at give fængselsstraf.

Til NBC News siger E. Jean Carroll:

»Jeg er overvældet af glæde på kvindernes vegne i dette land. Og det handler ikke om pengene. Det handler om at få mit navn tilbage.«

Hun føler sig helt sikker på, at Trump ikke vil få noget ud af at anke afgørelsen.

»Han dukkede ikke engang op i retten. Jeg føler mig helt sikker på, at han ikke kan vinde denne sag.«

Donald Trump har ikke meget til overs for E. Jean Carroll.

På sit eget sociale medie, Truth Social, skrev han efter domsafsigelsen tirsdag:

»Jeg har absolut ingen idé om, hvem denne kvinde er. Denne dom er en skændsel – en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde,«