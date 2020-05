Leder Carrie Lam understreger, at ny sikkerhedslov ikke vil påvirke Hongkongs uafhængighed eller retssystem.

Hongkongs leder, Carrie Lam, siger, at regeringen vil arbejde hårdt for at kommunikere med befolkningen om den kinesiske regerings forslag om ny sikkerhedslov.

Det siger Carrie Lam på sit ugentlige pressemøde natten til tirsdag dansk tid.

Det nye lovforslag har mødt stor skepsis fra befolkningen, og kritikere frygter, at Kina vil stramme grebet om Hongkong.

Carrie Lam understreger natten til tirsdag, at loven ikke vil påvirke Hongkongs uafhængighed eller dets retssystem.

Hun siger, at de berørte parter er nødt til at vente på detaljerne i den foreslåede lovgivning.

Ifølge udkastet til loven vil Kina give sig selv magten til at skrive Hongkongs sikkerhedslov.

Målet vil være det, loven udpeger som terrorisme, separatisme og "eller enhver handling, der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed". Også "indblanding fra udenlandske magter" er omfattet af udkastet.

Hongkongs regering har tidligere sagt, at loven vil blive indført "så hurtigt som muligt".

/ritzau/Reuters