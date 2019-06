Hongkongs kvindelige leder er ikke kendt for at vise følelser, men græd for nylig i et interview.

Carrie Lam lovede, at hun ville arbejde for et Hongkong medmindre splittelse, og hun lovede at lytte til de unge, da hun blev indsat på posten som første kvindelige leder for den delvist kinesisk-styrede storby. Men de fleste opfatter hende som stærkt pro-kineisk.

Derfor er suspenderingen af den omstridte udleveringslov, der blev meddelt lørdag, en overraskelse for mange.

Carrie Lam er kendt for at være en arbejdsnarkoman, som kun sover mellem tre og fem timer hver nat, og hun har ry for at være en "fighter", som praktisk set aldrig giver indrømmelser.

Hun fremsatte selv det omstridte lovforslag i februar, fordi hun angiveligt ville hjælpe et ægtepar i Hongkong, hvis datter var blevet dræbt af sin kæreste, da parret var på besøg i Taiwan.

Lovudspillet skulle rette op på, at der ikke foreligger nogen udleveringsaftale mellem Taiwan og Hongkong. Unge studenter frygter, at udleveringsaftaler skal bane vej for, at politiske systemkritikere i Hongkong retsforfølges i Beijing eller andre steder i selve Kina.

Lam er ikke kendt for at vise følelser, men i et interview forud for voldsomme uroligheder onsdag, brød hun et øjeblik grædende sammen. Senere på dagen var hun igen meget fattet, og hun kaldte protesterne for "organiserede optøjer".

Kritikere af hende hævder, at hun kun græd krokodilletårer i tv-interviewet.

Den 62-årige stærkt troende katolik overtog posten som Hongkongs øverste politiske leder i marts 2017. Hun blev anset for at være Beijings foretrukne kandidat og blev stemt ind af pro-kinesiske politikere i det finansielle center.

Hongkong er delvist selvstyrende, men det er ganske få af de 7,3 millioner vælgere, som har nogen indflydelse på valget i den tidligere britiske koloni, der kom tilbage under kinesisk styre i 1997.

Hongkong har dog sit eget retssystem, og indbyggerne har flere rettigheder end borgerne i Kina , blandt andet ytringsfrihed.

Lam er født ind i en lavindkomstfamilie i Hongkong. Hun har gået på en katolsk pigeskole ledet af nonner. Hun er uddannet i socialvidenskab på et eliteuniversitet i Hongkong .

Hendes mand er en pensioneret Hongkong-matematiker, som bor i Storbritannien. Hun er mor til to sønner.

I de seneste to år synes Lam at have bevæget sig mere mod Kina, hvor landets topleder, præsident Xi Jinping, har strammet kursen og krævet mere lydighed fra Hongkong.

/ritzau/AFP