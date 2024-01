Det, der skulle have været en hyggelig ferie, endte som alt andet end det, da en fremmed mand pludselig trængte ind på deres hotelværelse og rettede en pistol mod dem.

Det blev samtidig startskuddet på en brutal drabssag. En sag, der først nu – omkring 44 år senere – er blevet opklaret.

Det skriver en række medier, herunder The Guardian, People og Fox News.

Sammen med syv venner var den 18-årige Carol Ann Barrett fra den amerikanske by Zanesville i delstaten Ohio i marts 1980 taget til Daytona Beach i solskinsstaten Florida for at fejre deres 'spring break'.

Sammen boede de på motellet Treasure Island, og alt virkede lovende – indtil manden en nat pludselig brød ind på deres værelse.

Den fremmede bragte en pistol med sig, og han beordrede de forsamlede unge til at klæde sig af, mens han frarøvede dem deres værdigenstande.

Hvis de gjorde modstand, ville han slå dem ihjel, lød hans trussel.

Ifølge Project Cold Case – der er en støttegruppe, som arbejder for drabsofre – tog den fremmede mand til sidst fat i en af Carols veninder for at tage hende med sig og sagde, at det ville sikre, at ingen af de andre ringede til politiet.

Carol Ann Barrett blev blot 18 år. Foto: JACKSONVILLE SHERIFF'S OFFICE Vis mere Carol Ann Barrett blev blot 18 år. Foto: JACKSONVILLE SHERIFF'S OFFICE

Men veninden gik tilsyneladende i panik, hvilket gjorde manden rasende.

Af den grund meldte Carol sig frivilligt i stedet for sin veninde i et forsøg på at berolige manden.

Det blev sidste gang, hun blev set i live.

Dagen efter fandt en tilfældig forbipasserende hende ligge død i en grøft langs en motorvej i Jacksonville. Ramt af et skud.

Siden har sagen været et stort mysterium, for i årevis var identiteten på gerningsmanden ukendt, selvom der blev lavet en fantomtegning af ham.

Nu oplyser sherifkontoret i Jacksonville, at sagen er opklaret:

»Efterforskning af uopklaret drabssag afsluttes,« lyder overskriften på et opslag, som politiet sendte ud i sidste uge på det sociale medie X.

I opslaget oplyses det, at sagen i flere år var 'kold', indtil man i august 2017 valgte at genåbne den, hvilket betød, at alle de tilgængelige beviser og alt materiale blev gennemgået på ny.

Tre år senere kom man frem til en såkaldt 'person af interesse' i sagen:

Billy Mansfield Jr. En på det tidspunkt 65-årig mand, som på gerningstidspunktet ville have været 24 år.

Da han kom i politiets søgelys, sad han allerede bag tremmer.

Det har han gjort siden 1982, hvor han blev fundet skyldig i drabene på fem kvinder i årene mellem 1975 og 1980, hvilket han afsoner flere sammenhængende livstidsdomme for.

Han blev anholdt for de drab, året efter at Carol blev dræbt, da man fandt ligene begravet under hans hjem i Spring Hill på Floridas vestkyst.

Efter at være blevet afhørt flere gange af politiet, indrømmede Billy Mansfield Jr i 2022, at det faktisk var ham, der var blevet tegnet en fantomtegning af, oplyser Jacksonville Sheriff’s Office.

»Han tilstod bortførelsen fra Daytona Beach Shores-hotellet samt mordet på Carol kort tid efter,« lyder det i opslaget.

Siden har politiet efterforsket sagen og indrømmelsen nærmere, og man er nu kommet frem til, at man ikke vil rejse en sag mod ham, da han i forvejen skal tilbringe resten af sit liv bag tremmer.

Til lokalmediet WJAX fortæller grundlæggeren af Project Cold Case, Ryan Backmann, at man har haft løbende kontakt med Carols familie, mens der er blevet arbejdet på sagen.

Og særligt efter at Billy Mansfield Jr. blev udpeget som mistænkt.

»Når nogen ser en 44 år gammel sag blive opklaret, giver det dem håb. Det er det, vi ønsker. Vi vil gerne have, at de ved, at alt er muligt,« siger Ryan Backmann og forklarer, at en afslutning er vigtig for familien:

»For nogle familier er det nok bare at vide, hvem det var, og at de ikke er derude og skader andre mennesker,« siger han.

Ifølge politiet 'fortsætter Billy Mansfield med at samarbejde med efterforskere i andre kredse om yderligere uopklarede sager'.

Det er dermed ikke sikkert, at sagen om Billy Mansfields forbrydelser slutter her.