Den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont vil vende tilbage til Belgien efter ophold i Tyskland.

Berlin. Cataloniens tidligere præsident Carles Puigdemont, der har opholdt sig i Tyskland i fire måneder, meddeler, at han rejser til Belgien.

Det siger han på et pressemøde i Berlin, der holdes, efter at de spanske myndigheder har droppet en international arrestordre på ham.

- Denne weekend vil jeg vende tilbage til Belgien, siger separatistlederen, der tilføjer, at hans "politiske aktiviteter vil være baseret i Belgien". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Puigdemont har tidligere opholdt sig i længere tid i Belgien, efter at han flygtede ud af Spanien for at undgå at blive anholdt.

Den spanske højesteret trak arrestordren mod ham tilbage 19. juli.

Han har opholdt sig i Tyskland siden 25. marts, hvor han blev anholdt tæt på den tysk-danske grænse, efter at Spanien havde udsendt arrestordre på ham.

Den spanske domstol frafaldt anklagen med baggrund i en tysk afgørelse, der gik på, at det ville være imod lovgivningen at udlevere Puigdemont på baggrund af anklager om at opfordre til oprør.

Det kan give op til 30 års fængsel i Spanien.

Det er fortsat uklart, om Puigdemont og fem tidligere ministre i Cataloniens tidligere regering vil kunne vende tilbage til Spanien uden at blive anklaget for oprør.

Puigdemont stod som præsident i spidsen for en omstridt folkeafstemning om Cataloniens løsrivelse fra Spanien i efteråret 2017.

På baggrund af den omstridte afstemning erklærede han i oktober Catalonien for selvstændigt.

Det blev dog underkendt af regeringen og forfatningsdomstolen i Spanien, der opløste selvstyret i regionen.

I slutningen af oktober tog Puigdemont i eksil for at undgå at blive anholdt. Herfra kunne kan ikke blive valgt som regeringsleder igen.

Valget faldt i stedet på den 55-årige Quim Torra som ny regional leder.

/ritzau/