Skuespilleren Carl Weathers, som blandt andet blev kendt for sin rolle i Rocky-filmene, er død.

Det har hans familie bekræftet, skriver mediet deadline.com. Carl Weathers blev 76 år.

»Vi er dybt bedrøvede over at måtte meddele, at Carl Weathers er død, skriver hans familie i en meddelelse.

Carl Weathers døde fredeligt i sin søvn torsdag den 1. februar 2024.

»Carl var et enestående menneske, der levede et ekstraordinært liv. Gennem sine bidrag til film, tv, kunst og sport har han efterladt et uudsletteligt mærke og er anerkendt over hele verden og på tværs af generationer.«

»Han var en elsket bror, far, bedstefar, partner og ven,« lyder det desuden fra familien.

Carl Weathers medvirkede i en perlerække af store film og tv-serier undervejs i en karriere, der strakte sig over adskillige årtier.

Carl Weathers i 1990. Foto: Ralph Dominguez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Carl Weathers i 1990. Foto: Ralph Dominguez/AP/Ritzau Scanpix

Han spillede således over for Sylvester Stallone i fire af de første fem Rocky-film. Her spillede han rivalen og siden læremesteren Apollo Creed.

I den første film, fra 1976, giver sværvægtsverdensmesteren Apollo Creed den ukendte journeyman Rocky Balboa en uventet chance for at udfordre i en VM-kamp.

Weathers spillede også med i Happy Gilmore ('Golfbanens skræk'), hvor han spillede rollen som Derick 'Chubbs' Peterson, en golftræner, der går rundt med en plastikhånd efter et møde med en alligator.

Han medvirkede også i Predator, Action Jackson, ligesom han lagde stemme til Combat Carl i Toy Story 4.

En af de senere rolle var i serien The Mandalorian, hvor han var med i tre sæsoner.

Carl Weathers spillede med i flere end 75 film og serier.