Omgivet af en tung røg og med et flammehav i front forsøger over 250 brandmænd at bekæmpe en voldsom skovbrand i den sydafrikanske hovedstad, Cape Town.

En brand, der mandag vurderes at have ødelagt over 400 hektar land, som nu har resulteret i, at tusindvis af lokale borgere er blevet evakueret. Heraf 4.000 studerende.

Samtidig forsøger lokale borgere panisk at redde deres huse fra flammerne ved at oversprøjte dem med vand.

Det er primært omkring Table Mountain National Park, branden har huseret, men på grund af en stærk vind har den siden søndag spredt sig til andre områder af byen.

Her kan man se, hvordan de lokale og brandmænd kæmper mod branden. Foto: MIKE HUTCHINGS Vis mere Her kan man se, hvordan de lokale og brandmænd kæmper mod branden. Foto: MIKE HUTCHINGS

De stærke vinde har også betydet, at brandvæsnet har måttet droppe at bruge helikopter til at få flammerne under kontrol. Vinden er alt for stærk lige nu, og det er ikke sikkert at flyve helikopterne.

»Branden er endnu ikke under kontrol. Her spiller vinden en stor faktor,« siger talspersonen for Cape Towns Fire and Rescue, Jarmaine Carlese, ifølge News24.

Men så snart vejret tillader det, vil helikopterne komme op at flyve igen. En sådan helikopter kan nemlig bære en vandbombe med 2.000 liter vand og smide det ud over et område.

Helt at undgå skade på byen er dog for sent.

Den knap 200 år gamle universitet bliver svært er rede. Foto: NIC BOTHMA Vis mere Den knap 200 år gamle universitet bliver svært er rede. Foto: NIC BOTHMA

Branden har allerede fået fat i og fortæret flere bygninger i Cape Town. Blandt andet byens knap 200 år gamle bibliotek med sjældne bøger på universitetet UCT og Sydafrikas ældste vindmølle.

Flere lokale har nøje fulgt med i branden fra deres hjem. En af dem er Deon Liebenberg.

Sammen med sine naboer holdt han søndag nat et vågent øje med flammernes udvikling. Det skriver News24.

»Der var flere huse omkring mit, som havde lyset tændt – folk sov ikke. Branden ser endnu mere skræmmende ud i mørket,« siger Deon Liebenberg.

Røgen er tung og tyk. Foto: MIKE HUTCHINGS Vis mere Røgen er tung og tyk. Foto: MIKE HUTCHINGS

Senere sammen nat – omkring klokken 3.00 – blev Deon Liebenberg, hans kone og to døtre beordret til at forlade deres hjem. Uvidende om hvornår de kunne komme tilbage, og hvor de overhovedet skulle tage hen.

Politiet har lige nu mistænkt en mand for brandstiftelse. Han er tilbageholdt. Politiet frygter videre, at nye brande er blevet startet.