To canadiske teenagere, der tidligere blev frygtet savnet, er nu mistænkte i en drabssag, der har rystet Canada.

Det oplyste canadisk politi tirsdag på en pressekonference.

Politiet frygtede oprindeligt, at 19-årige Kam McLeod og 18-årige Bryer Schmegelsky kunne være blevet offer for en seriemorder, der også står bag dobbeltmordet på et kærestepar, som 15. juli blev fundet dræbt på en isoleret motorvejsstrækning i det nordlige canada samt mordet på en uidentificeret mand.

Men nu er der altså, ifølge The Guardian, overraskende nyt om de to teenageres indblanding i sagen.

Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er mistænkt for at stå bag tre mord i Canada. Foto: HANDOUT Vis mere Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er mistænkt for at stå bag tre mord i Canada. Foto: HANDOUT

For nyligt er de nemlig blevet spottet i byen Saskatchewan, hvor de kom kørende i en grå Toyota RAV 4 fra 2011.

»Set i lyset af de seneste udviklinger er Kam og Bryer ikke længere savnede,« sagde Janelle Shoihet, talsmand for canadisk politi, på pressemødet.

I stedet mistænker politiet nu de to unge mænd for at stå bag dobbeltmordet på den 24-årige amerikaner Chynna Deese og hendes australske kæreste Lucas Fowler på 23 år, der blev skudt og dræbt i nærheden af deres minivan, der var brudt sammen i vejkanten langs Alaska Highway i den nordlige del af British Columbia.

De to unge mænd er også mistænkt for mordet på en uidentificeret mand, hvis lig blev fundet ikke langt fra kæresteparret.

Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er blevet spottet i en grå Toyota Rav 4 fra 2011. Foto: HANDOUT Vis mere Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er blevet spottet i en grå Toyota Rav 4 fra 2011. Foto: HANDOUT

På pressemødet tirsdag gjorde politiet det klart, at de mener, at de to unge mænd er farlige.

»Hvis du ser dem, så opsøg dem ikke, gør ikke noget, men ring 911 med det samme,« lød det fra Janelle Shoihet.

Kam McLeod og Bryer Schmegelsky blev kædet sammen med dobbeltmordet og drabet på den uidentificerede mand, fordi deres bil blev fundet i flammer på samme highway, hvor de tre mord fandt sted.

Nu tyder meget dog på, at de ikke er lige så uskyldige, som politiet oprindeligt troede.