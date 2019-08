Drabsmistænkte teenagere, der blev fundet døde efter lang menneskejagt, skød sig selv efter formodet ugerning.

To drabsmistænkte mænd, der i sidste uge blev fundet døde efter to ugers menneskejagt i Canada, havde begået selvmord med et skydevåben.

Det konkluderer retsmedicinere efter en obduktion ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De to døde i det, der tilsyneladende var selvmord med et skydevåben, lyder det i en pressemeddelelse fra canadisk politi.

Ligene af de to teenagere, 19-årige Kam McLeod og 18-årige Bryer Schmegelsky, blev fundet i sidste uge i den canadiske provins Manitoba.

De havde indtil da ikke været set siden 22. juli. Ifølge canadisk politi var de to mænd i centrum for en modbydelig sag.

De blev først meldt savnet den 19. juli. Her blev deres bil fundet udbrændt i den vestlige provins British Columbia.

Sagen tog en uventet drejning, da canadisk politi få dage senere oplyste, at de blev betragtet som mistænkte i drabene på en 24-årig amerikansk kvinde og hendes kæreste, en 23-årig mand fra Australien, der rejste rundt i landet.

Kort tid efter blev de desuden mistænkt for drab på en 64-årig universitetslærer. Hans lig blev fundet to kilometer væk fra den udbrændte bil.

De to teenagere blev under menneskejagten betragtet som farlige. Der blev indsat droner, hunde og pansrede køretøjer i jagten på dem.

Også luftvåbnet blev indsat i jagten på McLeod og Schmegelsky.

Schmegelskys far, Alan Schmegelsky, har tidligere sagt, at han forventede, at den store menneskejagt ville ende med sønnens død.

Ifølge faren var Bryer Schmegelsky taget af sted på en "selvmordsmission", skriver nyhedsbureauet AP.

De to unge mænd voksede op sammen på Vancouver Island og arbejdede sammen i det lokale supermarked.

I forbindelse med efterforskningen er politiet blandt andet stødt på fotografier af remedier med nazistiske symboler, som Bryer Schmegelsky angiveligt havde sendt til en ven.

Alan Schmegelsky afviser dog, at hans søn skulle have været nynazist, skriver AP.

/ritzau/