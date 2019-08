To canadiske teenagere, der ikke er set siden 22. juli, er formentlig fundet døde. De mistænkes for tre drab.

Efter mere end to ugers menneskejagt mener canadisk politi onsdag at have fundet ligene af to drabsmistænkte teenagere.

Det oplyser politiet i den canadiske provins Manitoba i et tweet.

- Eftersøgningen er ovre. Klokken 10 i morges fandt Manitoba-betjente ligene af to mænd, der menes at være de mistænkte, lyder det.

Officielt er de to teenagere, Kam McLeod og Bryer Schmegelsky, ikke blevet set siden den 22. juli. Mange har de seneste uger henvendt sig med tip til politiet og mener at have spottet dem.

Ifølge politiet står de to 19-årige i centrum for en modbydelig sag.

Navnene på McLeod og Schmegelsky blev første gang sendt ud i offentligheden den 19. juli. Her blev de meldt savnet, efter at deres bil var blevet fundet i flammer i den vestlige provins British Columbia.

Sagen tog en uventet drejning, da canadisk politi få dage senere oplyste, at de blev betragtet som mistænkte i drabene på en 24-årig amerikansk kvinde og hendes kæreste, en 23-årig mand fra Australien, der rejste rundt i landet.

Kort tid efter blev de desuden sigtet for drab på en 64-årig universitetslærer. Hans lig blev fundet to kilometer væk fra den udbrændte bil.

Der er onsdag ingen oplysninger om, hvordan de to skal have mistet livet.

/ritzau/