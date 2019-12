Canadiske brandmænd dropper frivilligt julefejringen derhjemme for at hjælpe med brandslukning i Australien.

Canadiske brandmænd melder sig frivilligt til at assistere med brandslukningen i Australien.

Det skriver den australske avis The Sydney Morning Herald natten til onsdag dansk tid.

De australske myndigheder sendte fredag en forespørgsel om assistance til brandvæsenet i Canada.

Det har fået en række canadiske brandfolk til frivilligt at droppe julefejringen med deres familier derhjemme for at hjælpe deres kolleger i Australien.

De frivillige brandfolk mødtes tirsdag i Vancouver, hvorfra de blev fløjet mod Sydney i den australske delstat New South Wales.

Udsendingen til Australien ventes at vare 38 dage.

- Vi er glade for at kunne hjælpe folket i Australien, mens de oplever disse ødelæggende brande, siger premierministeren i den canadiske provins Manitoba, Brian Pallister.

- Især set i lyset af, at Manitoba har fået hjælp fra venner og naboer, når skovbrande og andre naturkatastrofer har ramt vores provins.

Flere end 20 brandmænd fra en række canadiske provinser skal assistere det australske brandvæsen i flere forskellige roller. De skal eksempelvis beskæftige sig med opgaver som planlægning, luftfart og andre operationer.

/ritzau/