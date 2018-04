15 blev dræbt, og næsten lige så mange blev indlagt med alvorlige kvæstelser, da en bus med et hold unge canadiske hockeyspillere af endnu ukendte årsager kollidere med en lastbil fredag aften lokal tid.

Ulykken skete omkring klokken 17 lokal tid i den canadiske provins Saskatchewan, da 28 medlemmer og trænere for ishockeyholdet Humboldt Broncos samt en chauffør var på vej til kamp. Ifølge BBC er spillerne på holdet mellem 16 og 21 år og spiller i den canadiske ungdomsliga.

Foto: KYMBER RAE

'Humboldt Broncos er blevet ramt af en frygtelig tragedie. På vej til Nipawin har Broncos-bussen været i en tragisk ulykke, der har resulteret i flere døde og sårede,' skriver formand for Humboldt Broncos Kevin Garinger på klubbens hjemmeside.

'Vores tanker og bønner går til familierne til dem af vores spillere og stab, der er ramt af tragedien. Broncos-familien er i chok, mens vi prøver at begribe vores enorme tab.'

Arkivfoto af det canadiske ungdomshold. Foto: HANDOUT

Arkivfoto af det canadiske ungdomshold. Træner Darcy Haugan (til højre i billedet) blev dræbt i ulykken. Foto: HANDOUT

15 af bussens passagerer blev dræbt i ulykken, mens de resterende 14 personer af helikoptere blev fragtet på hospitalet i kritisk tilstand.

En af de kvæstede er Ryan Straschnitzki, som er indlagt med en brækket ryg og ifølge BBC, der har talt med hans far, Tom Straschnitzki, ikke kan mærke sine ben.

»Han bliver ved med at spørge til sit hold og sine trænere, og jeg må sige: 'Jeg ved det ikke, knægt,' siger faderen til mediet.

En anden far Myles Shumlanski beskriver ulykkesstedet som 'en katastrofe' og fortælle, hvordan man måtte bruge en kran for at løfte bussen.

Chaufføren overlevede ulykken, oplyser BBC.

Blandt de dræbte er træner Darcy Haugan, radiovært Tyler Bieber samt holdets 20-årige anfører Logan Schatz er blandt de 15 dræbte.

Identiteten på de resterende dræbte er ikke offentliggjort, omend flere af de overlevnes navne er kommet frem. På Twitter kan man blandt andet se et billede af tre unge mænd, der fra sygesengen trøster og holder hinanden i hånden.

Derek Grayson and Nick bonding and healing in hospital pic.twitter.com/DzesIoT27B — R J patter (@rjpatter) April 7, 2018

Den tragiske ulykke har berørt hele landet, der er kendt for sin store passion for ishockey og sågar har sportsgrenen afbilledet på sine pengesedler. Og i en udtalelse oven på ulykken skriver Canadas premierminister Justin Trudeau:

'Jeg kan end ikke forestille mig, hvad forældrene går igennem. Mine tanker går til alle, der er ramt af den frygtelige tragedie.'

Ifølge BBC har premierministeren lørdag modtaget en telefonisk kondolence fra den amerikanske præsident Donald Trump.

Just spoke to @JustinTrudeau to pay my highest respect and condolences to the families of the terrible Humboldt Team tragedy. May God be with them all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018

Årsagen til ulykken er foreløbig ukendt. Føreren af lastbilen kom ikke noget alvorligt til ved kollisionen.

Han blev tilbageholdt umiddelbart efter ulykken, men er siden blevet løsladt. Han har fået tilbudt krisehjælp.

Blomster ved Elgar Petersen Arena. Foto: KYMBER RAE