Den canadiske tv-serie "Schitt's Creek" vandt alle priserne i kategorien komedie ved årets Emmy-uddeling natten til mandag dansk tid.

Hele ni Emmy-statuetter blev det således til.

Catherine O'Hara løb med prisen for bedste kvindelige skuespiller i en komedieserie for sin rolle i "Schitt's Creek", mens O'Haras kollega Eugene Levy fik prisen for bedste mandlige skuespiller i samme serie.

- Dette er fuldstændig overvældende, sagde Daniel Levy, Eugene Levys søn, som vandt for både at have skrevet og instrueret serien, ligesom at han vandt prisen for bedste mandlige birolle i en komedieserie.

Daniel Eugene modtog sine priser fra en restaurant i Canadas hovedstad, Ontario, hvor flere andre skuespillere fra "Schitt's Creek" var samlet iført mundbind.

Netflix-serien følger en velhavende familie, som havner i økonomisk krise og bliver tvunget til at bo på et nedslidt hotel.

Annie Murphy vandt prisen for bedste kvindelige birolle.

"Schitt's Creek" vandt også prisen for bedste komedieserie.

Årets Emmy Awards, der fejrer det bedste i amerikansk tv, foregår virtuelt som følge af coronapandemien.

Det betyder, at mange af de store stjerner deltager via video fra deres hjem og baghaver, mens komiker Jimmy Kimmel styrer showet fra en stort set tom sal i Los Angeles.

Serien "Watchmen" er nomineret til hele 26 priser.

/ritzau/Reuters