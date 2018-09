En tidligere canadisk millionær er blevet kendt skyldig i drabet på sin far, Wayne Millard, hvis død den 29. november 2012 oprindeligt blev kaldt et selvmord.

Han sidder allerede i fængsel, dømt for yderligere to drab.

Dommen betyder, at den 33-årige Dellen Millard med tre mord på samvittigheden og en frygtelig historie om narko, penge og sex for alvor har chokeret offentligheden.

Millard havde arvet både de mange millioner og et luftfartsselskab 'Millardair'.

Laura Babcock blev myrdet i juli 2012. Foto: Toronto Police Vis mere Laura Babcock blev myrdet i juli 2012. Foto: Toronto Police

Han var kendt for sin ekstravagante livsstil, og seks år tidligere havde han snydt politiet ved at få dem til at tro, at hans far havde skudt sig selv. Det kom frem under retssagen.

Det, som ordensmagten ikke var klar over, var at Millard havde placeret en revolver mod farens hoved, mens han sov, og selv trykket på aftrækkeren.

Ifølge sønnen var faren både deprimeret, og han havde et alkoholproblem.

»Han havde meget tristhed i sit liv, som jeg ikke vidste noget om. Han delte det ikke med mig,« sagde Dellen Millard dagen efter farens død, ifølge BBC.

Tim Bosma blev myrdet i maj 2013. Foto: Facebook Vis mere Tim Bosma blev myrdet i maj 2013. Foto: Facebook

Under retssagen om mordet på sin far, afsonede Millard allerede to livstidsdomme. Den ene for mordet på 23-årige Laura Babcock - en tidligere elsker - den anden for mordet på 32-årige Tim Bosma.

Han var blot en uheldig mand, som forsøgte at sælge sin bil på nettet.

Dellen Millard svarede på annoncen, og han havde sin ven Mark Smich med sig, da han mødtes med Bosma uden for hans hjem i Hamilton, Ontario i Canada den 6. maj 2013.

Det var sidste gang nogen så Tim Bosma i live. Han blev dræbt, efter at have været med på en testtur i bilen.

Ifølge The Globe and Mail blev Millard, sammen Mark Smich, kendt skyldige i mordet på Tim Bosma i 2016.

Den retssag fik politiet til at kigge på Laura Babcocks forsvinden.

Den unge pige var blevet involveret i en trekant med Dellen Millard og hans daværende kæreste. Det skulle koste hende livet.

Sidste år blev de to kendt skyldige i at myrde Laura Bobcock. Hun forsvandt i helt tilbage i juli 2012. Tre måneder før Wayne Millard blev skudt.

Laura Bobcock og Tim Bosmas kroppe er aldrig blevet fundet. Politiet mener, at Millard skød dem begge to og derefter brændte kroppene i en affaldsbrænder, han havde købt.

Efter at Millard var blevet dømt for de to mord, begynde politiet i Toronto at kigge nærmere på Millards fars død, som oprindelig blev kaldt et selvmord.

Gennem retssagen stod det hurtigt klart, at Dellen Millard var født i en særdeles velhavende familie, som havde skabt deres formue i luftfartsselskabet 'Millardair'.

Det stod også klart, at Millard var en narkohandlende playboy, som begyndte den kriminelle karriere med småtyverier, der snart blev til biltyverier.

Millard blev fældet på, at han påstod, at han var hos en ven den aften, hans far døde. En oversigt over han telefonaktivitet afslørede dog, at han var taget tilbage til hans fars hus tidligt den morgen.

En pistol, som Millard havde købt ulovligt, blev også fundet ved siden af faren - med Millards DNA på den.