En ret i Canada har tilkendt familierne til seks ofre for nedskydningen af et fly i nærheden af Teheran i 2020 en erstatning på over 550 millioner danske kroner.

Advokaten for familierne, Mark Arnold, oplyser, at hans advokathold vil forsøge at indefryse iranske værdier i Canada og andre steder. Det kan inkludere olietankere.

Det ukrainske fly PS752 blev ramt af to missiler, efter det var lettet fra Teherans internationale lufthavn. Iran siger, at de tog fejl af flyet, som de troede var et amerikansk missil.

Alle de 176 ombordværende døde ved den tragiske hændelse. Det skriver BBC.

En motor fra det nedskudte fly. Foto: SOCIAL MEDIA via Reuters

Der var blandt andre 55 canadiere og 35 mennesker med permanent opholdstilladelse i Canada om bord.

Familiemedlemmerne havde anlagt et civilt søgsmål mod Iran og andre myndigheder, som de siger, kan holdes ansvarlige for nedskydningen.

Det står dog endnu ikke klart, hvordan pengene vil blive opkrævet af Iran, men advokaten Mark Arnold taler om at indefryse iranske værdier.

Det er første gang, at en kompensation er blevet tildelt familierne fra flyet. Iran var ikke repræsenteret i retten i Canada.

Vragrester af det nedskudte fly på jorden nær Teherans lufthavn. Foto: SOCIAL MEDIA via Reuters

Allerede sidste år blev Iran kaldt for 'fuldstændig ansvarlig' for nedskydningen. Den canadiske regering kaldte nedskydningen for præget af 'inkompetence' og 'hensynsløshed'.

Oprindelig nægtede de iranske myndigheder ansvaret for nedskydningen, der skete 8. januar 2020.

Men efterhånden som beviserne tårnede sig op, udtalte en repræsentant for revolutionsgardens luftvåben, at det havde lavet en fejl. Boeing 737-flyet var blevet opfattet som et amerikansk missil.

Det iranske forsvar havde været på et særligt højt alarmberedskab, for iranerne havde netop affyret missiler mod to irakiske baser, der husede amerikanske styrker.

En del af skroget på flyet PS752, et Boeing 737-800-fly, som blev skudt ned i Iran 8. januar 2020. Foto: SOCIAL MEDIA via Reuters

Det var som gengældelse for dronedrabet på den iranske general Qasem Soleimani i Bagdad fem dage tidligere.