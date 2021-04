Med coronavirussen har hele verden fået et andet forhold til virtuelle møder. Og indimellem er det set, at det kan ende helt galt.

Det har den canadiske politiker William Amos måttet sande.

I en lovmæssig høring, der foregik virtuelt, kunne de resterende tilstedeværende pludselig se, hvordan William Amos tonede frem foran kameraet, som han tydeligvis ikke vidste, var tændt.

Tidspunktet var dog ikke det bedste for Amos, der stod uden en trævl på kroppen til frit skue for resten af mødet. Det skriver The Canadian Press ifølge CTV News.

Quebec MP William Amos accidentally appears naked on camera in front of House of Commons colleagues https://t.co/Vuihj3FISi pic.twitter.com/anU8dN7ajc — Montreal Gazette (@mtlgazette) April 14, 2021

William Amos, der er medlem af det canadiske parlament, hvor han repræsenterer Pontiac, Quebec, talte ikke under den uheldige episode. En person ved mødet var dog hurtig til at forevige øjeblikket, hvilket du kan se herover.

Selv har den 46-årige politiker været ude og beklage episoden. På Twitter skriver han:

»Jeg lavede en virkelig uheldig fejl i dag, og jeg er ekstremt flov over det.«

»Mit kamera var ved et uheld tændt, da jeg skiftede til arbejdstøj efter at have løbet en tur. Jeg undskylder oprigtigt til alle mine kollegaer. Det var en fejl, og det sker ikke igen.«

Det lader dog ikke til, at den uheldige optræden tager hårdt på Amos' kollegaer.

Mark Holland, der også sidder i parlamentet, siger til CTV News, at han er tilfreds med Amos' forklaring og kalder det et uheldigt sammenfald:

»Jeg synes, det er en del af de omstændigheder, hele verden befinder sig i lige nu, hvor grænsen mellem vores hjem og kontor er sløret.«

»Så det her er en advarsel til alle. Du bliver nødt til virkelig at antage, at kameraet altid er tændt og derfor være meget bevidst om altid at have tøj på, hver gang du går i nærheden af et kamera,« siger han til mediet.

Andre parlamentsmedlemmer har opfordret til, at man bør have anstændigt tøj på i virtuelle møder.

Dette indebærer altså også undertøj.