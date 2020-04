En episode med en kæreste kan have motiveret 51-årig tandlæge til at dræbe 22 mennesker, mener politichef.

Den hovedmistænkte i det værste masseskyderi i Canadas historie overfaldt sin kæreste umiddelbart inden skyderiet.

Det oplyser canadisk politi natten til lørdag dansk tid omtrent en uge efter skyderiet.

Politiinspektør ved Canadas beredne politi Darren Campbell fortæller, at overfaldet kan have været en "katalysator" for de 22 drab, der fulgte.

I en gennemgang af den 13 timer lange menneskejagt på gerningsmanden, der også sårede tre mennesker, siger Campbell dog, at motivet stadig efterforskes.

Den hovedmistænkte er den 51-årige tandlæge Gabriel Wortman, som blev skudt af politiet og senere døde.

Under episoden med kæresten overfaldt og slog den mistænkte sin partner, som dog lykkedes med at flygte og gemme sig for ham i de nærliggende skove.

Senere informerede hun politiet om, at angrebsmanden bar en politiuniform.

Sammenstødet "kan meget vel have været det, der satte den efterfølgende række af begivenheder i gang", foreslår Campbell.

- Det var et betydningsfuldt overfald, siger Campbell og antyder, at kærestens flugt i yderligere grad kan have bidraget til angrebsmandens vrede.

Politiet har tidligere blot beskrevet kæresten som "et nøglevidne", der hjalp med at identificere den bevæbnede hovedmistænkte, efter at hun ni timer inde i masseskyderiet kom frem fra sit skjul.

Skyderiet fandt sted i den canadiske provins Nova Scotia.

Her kørte gerningsmanden rundt i en bil, der var malet i stil med en politibil, i den lille kystby Portapique, hvor drabene fandt sted.

De 22 omkomne gør skyderiet til det mest dødelige i moderne tid i Canada. Det overgår et skyderi i Montreal i 1989, hvor 15 kvinder blev dræbt.

Masseskyderier er relativt sjældne i Canada, som har en langt mere restriktiv våbenlovgivning end nabolandet USA.

Canadiere i hele landet sendte fredag deres tanker til ofrene ved en gudstjeneste, der blev afholdt online på grund af coronaviruspandemien.

